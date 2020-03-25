吳釗燮接受福斯新聞專訪 分享台灣防疫經驗

（中央社記者游凱翔台北25日電）武漢肺炎疫情延燒，外交部長吳釗燮昨天接受美國福斯商業新聞網專訪指出，台灣自2003年SARS疫情中記取教訓，政府已建立完整防疫機制；主持人也肯定台灣防疫。

外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮昨天接受美國福斯商業新聞網（Fox Business News）「與瑪莉亞早晨有約（Morning with Maria）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）視訊訪問，分享台灣因應武漢肺炎（COVID-19）防疫成果。

吳釗燮接受訪問時，身後立著中華民國國旗，節目主持人也以「台灣外交部長」稱呼吳釗燮。

外交部指出，主持人讚許台灣防疫成果相較於中國及世界其他國家相當成功，希望吳釗燮分享台灣經驗。

吳釗燮指出，台灣自SARS疫情中記取教訓，政府已建立完整防疫機制；去年底台灣注意到中國爆發不明肺炎疫情後，立即設立專案小組及指揮中心，整合包括衛福部、疾管署及其他相關部會的力量，以政府總動員的作法因應疫情。

吳釗燮也說，自去年12月31日起，登機檢疫自武漢來台的旅客，並在機場強化防疫機制，檢測入境旅客是否有發燒或呼吸道感染症狀，以避免疫情升高。近來武漢肺炎疫情在歐美地區升溫，台灣也對所有入境旅客進行篩檢，除確診者外，也對接觸者進行隔離。

主持人提及，台灣距離中國僅100多公里，相較中國超過8萬1000名確診病例、3000名死亡案例，台灣僅有約200名確診病例及2名死亡案例，防疫工作十分成功，並問及在兩岸頻繁往來情況下，台灣採取哪些應變措施。

吳釗燮指出，台灣的醫療體系準備全面、超前部署，且面對疫情造成的經濟衝擊，政府財經部門均提出協助產業紓困方案。指揮中心官員也每天舉行記者會向國人更新防疫進度及宣導如何自我防護。

外交部表示，主持人高度肯定台灣的民主制度，並詢及香港「反送中」抗議事件對台灣的影響，以及對台灣而言，「一國兩制」是否已不適用。

吳釗燮說，一國兩制在台灣不受歡迎，台灣人相當關注香港的情勢，深刻體認到「一國兩制」絕不適用於台灣。他強調，台灣已是成熟民主國家，盼望香港民眾可以享受自由及民主制度，台灣與香港彼此扶持。

根據外交部資料，福斯商業新聞網為美國重要電視新聞頻道，付費觀眾群約7400多萬名用戶，屬於全美第四大電視網「福斯新聞」（FOX News）。「與瑪莉亞早晨有約」節目平均每天收視率約10萬1100人，是美國主流晨間節目之一。（編輯：謝佳珍）1090325