擬透過外館發口罩 外交部清查留學生人數

（中央社記者陳韻聿台北26日電）武漢肺炎蔓延全球，口罩等防疫物資在許多國家已難以取得，台灣留學生在外健康安全持續引發關注。外交部今天說，駐外館處已著手清查各地留學生人數，後續將遵循中央流行疫情指揮中心指示辦理。

各國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大。近日有數名立法委員在接獲民眾陳情後質疑，台灣口罩產能據稱一天已超過1000萬片，在台美防疫合作聯合聲明架構下，未來甚至將一週供應美國10萬片口罩，在各國日用防疫物資趨於稀缺的情況下，政府為何無法提供仍在海外就讀的台灣留學生口罩。

對此，外交部發言人歐江安表示，政府非常關心海外留學生的健康安全，至於是否將配發口罩，目前由各駐外館處清查未返台、仍在各國求學的台灣留學生人數。外交部後續將循疫情指揮中心指示辦理。

歐江安說，台灣海外留學生約7萬多人，其中許多人近期因學校停課或各國實施防疫等因素，陸續返台。外交部已請各駐外館處透過各地台灣同學會等多元管道，清查仍在海外的留學生人數及聯繫方式。

歐江安強調，疫情爆發以來，許多駐外館處積極提供留學生購買機票等協助，未來一定會繼續辦理。對於選擇留在海外的留學生，外交部及外館將提供必要協助。

駐日代表謝長廷昨天在臉書表示，代表處第一次收到外交部寄來給駐外人員的囗罩，在日留學生的家長也常反應買不到口罩，政府也重視，目前正調查各地學生，研擬發放的方式和地點，尚未付諸實施，但希望很快找到有效方法，解決青年學生的困難。（編輯：紀淑芳）1090326