台北法案生效 游錫堃：積極努力爭取國際支持
最新更新：2020/03/27 16:00
（中央社記者范正祥台北27日電）美國總統川普簽署「台北法案」正式生效。對此，立法院長游錫堃今天在臉書發文呼籲更積極、更努力爭取國際支持，他表示，成為「聯合國觀察員」雖然還是很困難，但已經不再只是夢想而已。
游錫堃表示，今天「台北法案」生效了。謝謝美國眾議院3月4日以415票贊成、0票反對的票數通過，也謝謝參議院3月12日以「一致同意」方式通過，更感謝川普總統的簽署，讓它正式生效。
他指出，全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」的「台北法案」，重要的內容是「力挺台灣加入國際組織」及「協助台灣穩定友邦」。
游錫堃表示，「台北法案」生效後，台灣未來或成為「非以主權國家為入會資格」的國際組織的「會員國」，或成為「以主權國家為入會資格」的國際組織的「觀察員」的機會將大大提升，例如對台灣公衛醫療發展很重要，而台灣又能作出重大貢獻的世界衛生組織（WHO）觀察員等。
游錫堃指出，明知中共將繼續作梗，前途仍然漫漫長路、重重險阻，但台灣人民在民主、自由、人權、和平、經貿、醫療等各方面表現傑出、國際注目，美國如能真正力挺，只要更積極、更努力爭取國際支持，台灣成為「WHO觀察員」、「聯合國觀察員」應該不再只是夢想。（編輯：紀淑芳）1090327
台北法案重點摘要
- 美台互為重要經貿夥伴 籲雙方進一步增強關係
法案第3節指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美台雙方已建立強韌經濟夥伴關係，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第11大貿易夥伴及重要農產品出口地。法案表示，強健美台經濟關係一直帶來正面影響，包含刺激經濟成長及為雙方人民創造工作機會。
法案敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。
- 台灣國際參與受阻 籲美方以行動支持協助
法案第4節指出，美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。
此外，法案呼籲美國行政部門應指示美方在上述組織中的代表，透過「美國意見的表達、投票及影響力」，支持台灣取得會員或觀察員身分。法案也敦促美國總統或其指派代表，應在領袖高峰會、美中全面經濟對話等任何與中國的雙邊互動中，支持台灣取得上述組織會員或觀察員身分。
- 反制中國奪取台灣邦交國 籲美方建立外交「賞罰制度」
法案第5節指出，「國會意見」認為，美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。
為了達成這項目的，法案呼籲美國行政部門在適當情況並符合美國利益下，對於明顯增強、強化或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方應考慮「改變」（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸。
法案也要求美國國務卿在法案生效後1年內，並連續5年時間，每年針對符合上述情況所採取的作為，向適當國會委員會報告。