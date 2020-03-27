台北法案生效 游錫堃：積極努力爭取國際支持

（中央社記者范正祥台北27日電）美國總統川普簽署「台北法案」正式生效。對此，立法院長游錫堃今天在臉書發文呼籲更積極、更努力爭取國際支持，他表示，成為「聯合國觀察員」雖然還是很困難，但已經不再只是夢想而已。

游錫堃表示，今天「台北法案」生效了。謝謝美國眾議院3月4日以415票贊成、0票反對的票數通過，也謝謝參議院3月12日以「一致同意」方式通過，更感謝川普總統的簽署，讓它正式生效。

他指出，全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」的「台北法案」，重要的內容是「力挺台灣加入國際組織」及「協助台灣穩定友邦」。

游錫堃表示，「台北法案」生效後，台灣未來或成為「非以主權國家為入會資格」的國際組織的「會員國」，或成為「以主權國家為入會資格」的國際組織的「觀察員」的機會將大大提升，例如對台灣公衛醫療發展很重要，而台灣又能作出重大貢獻的世界衛生組織（WHO）觀察員等。

游錫堃指出，明知中共將繼續作梗，前途仍然漫漫長路、重重險阻，但台灣人民在民主、自由、人權、和平、經貿、醫療等各方面表現傑出、國際注目，美國如能真正力挺，只要更積極、更努力爭取國際支持，台灣成為「WHO觀察員」、「聯合國觀察員」應該不再只是夢想。（編輯：紀淑芳）1090327