川普簽署台北法案 國民黨：願為促進台美關係努力
最新更新：2020/03/27 16:00
（中央社記者余祥台北27日電）美國總統川普簽署台北法案，國民黨表達感謝之意；黨主席江啟臣今天表示，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。
「台北法」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），日前經美國聯邦參眾兩院院會通過，由川普簽署後正式生效。這也是繼「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。
國民黨透過新聞稿表示，川普簽署該法案是再次以行動表示對台灣的支持，同時，國民黨也向領銜提案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及眾議員匡希恆（John Curtis）表達由衷謝意。賈德納與匡希恆兩位國會議員長期支持台灣，不僅代表了美國人民堅定支持民主的核心價值，更展現了台美間的深厚情誼。
國民黨表示，希望在深化台美關係與雙邊互利的原則下，雙方得以透過更具體的行動，積極實踐該法案的立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界的機會。
對於全球正值共同對抗新冠肺炎疫情之際，江啟臣強調，國民黨除了支持與友邦攜手進行全面抗疫合作外，也要向包括美國友人在內，以及全世界受到疫情影響的友人表達祝福，期盼早日回歸正常生活。（編輯：蘇志宗）1090327
台北法案重點摘要
- 美台互為重要經貿夥伴 籲雙方進一步增強關係
法案第3節指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美台雙方已建立強韌經濟夥伴關係，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第11大貿易夥伴及重要農產品出口地。法案表示，強健美台經濟關係一直帶來正面影響，包含刺激經濟成長及為雙方人民創造工作機會。
法案敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。
- 台灣國際參與受阻 籲美方以行動支持協助
法案第4節指出，美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。
此外，法案呼籲美國行政部門應指示美方在上述組織中的代表，透過「美國意見的表達、投票及影響力」，支持台灣取得會員或觀察員身分。法案也敦促美國總統或其指派代表，應在領袖高峰會、美中全面經濟對話等任何與中國的雙邊互動中，支持台灣取得上述組織會員或觀察員身分。
- 反制中國奪取台灣邦交國 籲美方建立外交「賞罰制度」
法案第5節指出，「國會意見」認為，美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。
為了達成這項目的，法案呼籲美國行政部門在適當情況並符合美國利益下，對於明顯增強、強化或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方應考慮「改變」（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸。
法案也要求美國國務卿在法案生效後1年內，並連續5年時間，每年針對符合上述情況所採取的作為，向適當國會委員會報告。