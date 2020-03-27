川普簽署台北法案 國民黨：願為促進台美關係努力

（中央社記者余祥台北27日電）美國總統川普簽署台北法案，國民黨表達感謝之意；黨主席江啟臣今天表示，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。

「台北法」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），日前經美國聯邦參眾兩院院會通過，由川普簽署後正式生效。這也是繼「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。

國民黨透過新聞稿表示，川普簽署該法案是再次以行動表示對台灣的支持，同時，國民黨也向領銜提案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及眾議員匡希恆（John Curtis）表達由衷謝意。賈德納與匡希恆兩位國會議員長期支持台灣，不僅代表了美國人民堅定支持民主的核心價值，更展現了台美間的深厚情誼。

國民黨表示，希望在深化台美關係與雙邊互利的原則下，雙方得以透過更具體的行動，積極實踐該法案的立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界的機會。

對於全球正值共同對抗新冠肺炎疫情之際，江啟臣強調，國民黨除了支持與友邦攜手進行全面抗疫合作外，也要向包括美國友人在內，以及全世界受到疫情影響的友人表達祝福，期盼早日回歸正常生活。（編輯：蘇志宗）1090327