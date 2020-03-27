蘇貞昌：口罩不可能囤積偷賣 政府會查辦

（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長蘇貞昌今天說，口罩產能平均每天1200萬片，希望還能拉高，讓民眾購買更方便、多元；市面上不可能拿口罩偷賣，也不可能藏匿，只要有人囤積、賣口罩，政府也會查辦。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

民進黨立委高嘉瑜質詢時指出，現在國內口罩產能已經提升，扣掉藥局販售的約165萬片後，她認為政府應公開透明，剩下的口罩是分配給哪些人，避免外界有各種謠言、假消息，杜絕民眾疑慮。

蘇貞昌答詢時說，口罩產能本來一天是180萬片，現在平均每天1200多萬片，未來希望能再拉高；隨產量增加，配給第一線醫護人員、警察、救護車、消防車駕駛、計程車司機等，以及提供網路、藥局實名制購買。只要產能穩定到一個程度，實名制購買的數量就可以再增加，希望未來能更方便、更多元。

蘇貞昌說，口罩產能是好不容易才剛到1200萬片，但台灣有2300萬人，還不是增加到每天2300萬片；口罩一開始就管制出口，市面上也不可能拿去偷賣，只要有人囤積、賣口罩，外界馬上知道，政府也會查辦，「讓社會越清楚知道、謠言越少，這是對的」。

高嘉瑜也問及國產防護衣、隔離衣的產能。經濟部長沈榮津表示，國產防護衣材料，經測試後「效果不輸給國外」，「100萬件隔離衣、10萬件防護衣，國內可以來處理」，已經在生產，3月底、4月會出兩批。

另外，高嘉瑜也問，防疫旅館是由中央統籌，還是地方各自努力？蘇貞昌說，其實不想命名叫「防疫旅館」，叫專責旅館，各地因為居家檢疫的人增加，各地有這個需要，鼓勵業者如果配合設置，政府會提供它補助。有些旅館生意受衝擊，如果它願意、地方政府覺得可以、中央給它補助，等於三贏。（編輯：紀淑芳）1090327