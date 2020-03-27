台北法案生效 蘇貞昌肯定有助台灣擴展國際空間

（中央社記者王揚宇台北27日電）美國總統川普簽署台北法案，正式生效。民進黨立委何欣純今天詢問行政院長蘇貞昌是否對台灣加入WHO有正面幫助；蘇貞昌認為會有助益，希望藉此讓台灣在國際社會中有機會擴展空間。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席備詢。何欣純質詢時提到，台北法案有幾項重點，包括幫助台灣鞏固友邦關係，也挺台加入國際組織等，而這是否對台灣加入世界衛生組織有正面幫助。

蘇貞昌說，「有」，也很謝謝美國看到台灣這一個關係的重要，台美關係也從這一點證明，在總統蔡英文的領導下，一直有進步，而且關係最好，而全世界從這次武漢肺炎的防疫上也看到台灣的重要，所以美國在這時候適時的簽署台北法案，不但符合事實，也證明台美關係的重要與友好。

蘇貞昌接著說，更進一步，也希望藉此讓全世界都看到台灣的重要，台灣確實不可缺少，也讓全世界看到台灣願意幫忙，希望台灣更能夠在國際社會中，有機會擴展空間，「我們很感謝」。

何欣純也為家長請命指出，口罩現在每日生產量平均可達1260萬片，而成人口罩除可在健保藥局購買，也能上網預購，但很多上班族家長反映，沒有時間去健保藥局排隊買兒童口罩，因此是否能思考與評估更便民的做法，例如透過學校用實名制配送給小孩，或是開放兒童口罩網路預購。

蘇貞昌說，全國學校大小不一，各方面條件也不一樣，而且家長反映也不一，其實一直有在研發與評估用何種方式進行是最方便的，這也要經過測試。（編輯：蘇志宗）1090327