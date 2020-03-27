唐鳳：持續精進口罩實名制2.0 可望推新功能

（中央社記者陳韻聿、王承中台北27日電）口罩實名制2.0網路預購第二輪25日起跑。科技防疫靈魂人物、行政院數位政委唐鳳今天說，將持續改善口罩實名制2.0機制，下週可望規劃提出新功能。

行政院官員表示，口罩實名制2.0第二輪預購今天截止，行政院正在針對繳費做壓力測試，也會滾動檢討口罩實名制2.0機制；目前持續跟各大超商討論，包含是否可以讓民眾也能在超商即時購買口罩，但這類的概念都還在討論中，尚未定案。

「數位國力促進會」下午舉行成立大會，唐鳳以口罩實名制2.0為例，發表主題為「數位防疫」的演講。

唐鳳說，口罩實名制2.0第二輪已開跑，至今天中午已有160多萬人上線。開發團隊參考國家發展委員會去年頒布的「政府數位服務指引」，對使用者需求進行深入了解、建立跨領域合作機制、規劃多元服務管道，將扣連實體藥局的購買機制轉變為數位服務。過程中，資料開放扮演關鍵角色。

唐鳳指出，口罩實名制進入2.0階段前，儘管合作藥局超過6000家，但有民眾排隊時間長、藥局營業時間限制等問題，為讓人人都有口罩戴、提高覆蓋率，不讓上班時間等因素影響權益，團隊決定與全台4大超商合作。

她說，口罩實名制2.0對超商和民眾皆有利，民眾因不需排隊領口罩而節省下來的時間可用在選購商品上，超商也不需負擔大量人力成本，若引進手機掃碼APP就更是如此，全台超過1萬家24小時營業的超商貼近民眾生活圈，口罩覆蓋率自然提升。

「立法院數位國力促進會」27日在立法院成立，行政院政務委員唐鳳（右）在大會上以口罩實名制2.0第二輪為題發表演說。中央社記者王飛華攝 109年3月27日

唐鳳指出，口罩實名制2.0技術團隊是跨領域團隊，包括健保署把「健保快易通」APP，以及網路公司把報稅的介面改成可用來賣口罩的介面等，團隊在極度壓縮、只有3天的開發時間中，對現有工具進行修改和搭配，推出方便民眾使用的方案。

13項「政府數位服務指引」中，第4項是「採用持續精進作業程序」。唐鳳說，口罩實名制2.0第二輪就是在「持續精進」；相較於第一輪，它沒有新功能，而是把第一輪期間民眾反映的缺失，例如對視障者不便、作業系統和瀏覽器差異問題等，先一一解決，下週再規畫提出新功能。

唐鳳會後接受媒體聯訪時表示，口罩實名制2.0尚需改善的部分包括4大超商中，有2家尚未引進掃碼APP；若民眾一次幫數人訂購口罩，屆時到超商必須一一核對身分證末碼和序號頗麻煩；民眾若名下無手機，即無法認證；以及許多民眾尚無自然人憑證等。

唐鳳說，立法院成立「數位國力促進會」，她未來將持續在推動行政及國會議事數位化（包括遠距開會投票）等方面提供協助。（編輯：謝佳珍）1090327