若立委確診停會 表決法律效力待朝野協商

（中央社記者陳俊華台北28日電）立法院秘書長林志嘉今天說，若有2位立委確診武漢肺炎，會做好視訊會議或停會準備。民進黨團書記長鍾佳濱說，先從委員會人數管制做起，降低傳染風險；國民黨團總召林為洲說，只要有1人確診，就該有所處置。

林志嘉9日在立法院司法及法制委員會報告「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」時提及，如果有2位立委確診，立法院這場所就不能使用，要開遠距會議；萬一宣告無法到立法院開會後，研擬以視訊會議等配套方案，讓委員會、院會都能開。

林志嘉向中央社記者表示，「現在還沒到那步」，但幕僚單位會做好軟體準備，未來若採視訊會議後，要怎麼表決、表決結果如何呈現等，都積極在準備，有些還沒有很完善，下星期還會再試做一次，「軟體先準備好，萬一有狀況就採取視訊會議」。

至於表決是否具效力，林志嘉說，這要由朝野協商來決定，如果有2位委員確診，就會啟動緊急朝野協商，要進行視訊會議，或是乾脆整個停會，都由朝野黨團來決定；視訊會議的細節，秘書處也會向朝野黨團說明，已經準備好視訊會議軟體，也可以線上投票，這些幕僚作業都必須先做好準備。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，現階段只討論到委員會控制人數的問題，在9樓大禮堂限制80人、一般委員會限制50人，至於議場內秘書處會再跟各黨團、行政部門、媒體協商。

鍾佳濱說，委員會通常都會超過50人，如果不計算立委、政務官的話，其餘會場人員、黨團助理、備詢官員、媒體就要控制在額度內，將透過發放號碼牌管制，先確保降低感染傳播風險；室內人數管制得宜，萬一有人確診，中鏢機會降低、停開實體會議的機會也會降低。

鍾佳濱表示，期許所有委員先把身體照顧好，不要從事高風險活動，避免被傳染；後續萬一發生2位委員確診狀況，秘書處會先研議處理方式，「當然要做最壞打算、最好準備」，就先從委員會人數管制開始做起，否則其他部分再周詳也沒用。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，2人確診就全校停課，這是學校的標準，但在立法院出入的人多，固定上班的人就有2000多人，應該更謹慎一點，「只要有1人確診，就該有所處置」；至於要怎麼開會，委員會、院會表決有沒有效，交由朝野協商來決定，如果朝野有共識，國民黨當然認同。

林為洲說，因為這從沒發生過，議事規則也沒規範，委員會要討論、詢答比較沒問題，但表決就會有法律效力的問題，過去也沒有可依循的標準，加上視訊會議的技術問題、網路狀態問題等，「要試了才知道」。

林為洲表示，如果朝野黨團有共識要停會，「我們也不反對」；另外，他也認為，如果平常討論時改舉行視訊會議，但需要表決時就到議場來，這都可以再討論。（編輯：郭無患）1090328