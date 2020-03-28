公投電子連署資安強化 中選會4月起啟動稽核

（中央社記者王承中台北28日電）中選會為推動公投電子連署系統，預計4月到6月啟動資訊安全管理系統（ISMS）的第三方認證稽核，將電子連署納入認證範圍，全面檢討、盤點、補強現有資安管理系統。

公投法在民國106年三讀修正後，新增電子連署系統，但至今仍未上路，立法院也在去年三讀修正公投法時，通過附帶決議，要求中選會應儘速實施全國性公民投票案的電子連署。

中選會主委李進勇日前列席立法院內政委員會進行業務報告時指出，中選會已在107年底完成電子連署系統的建置，目前正配合行政院資安處進行各種資安加強與提升，待資安工作告一段落後，隨時可以上線執行。

中選會官員告訴中央社記者，為推動電子連署系統，中選會將於4月到6月啟動ISMS的認證稽核，全面檢討、盤點、補強現有的系統及系統管理面，預計在7月邀請具ISO 27001認證的第三方廠商檢測，然後還要再通過行政院資安處的複檢。

官員指出，由於電子連署涉及到連署人的個資，因此必須十分謹慎，相關的安全規範，必須要到位，避免發生個資外洩的情事。

官員表示，目前電子連署系統的資安測試已經完成，但所謂的資安管理，並不只有系統中關於網路安全、軟體資安檢測、壓力測試及硬體防火牆等，這都屬於技術面上的管控，還有所謂管理層面上的管控，包含人員管理、使用者管控、操作流程是否留下日後可供稽核的紀錄。

官員指出，政府機關針對資安，每年都必須拿到ISMS的第三方認證，過去中選會的認證範圍，並未包含電子連署這部分，所以今年將會把電子連署納入認證範圍，強化整體的資安。（編輯：楊凱翔）1090328