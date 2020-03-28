武漢肺炎抗疫 陳其邁溫情喊話感謝民眾體諒支持

（中央社記者王承中台北28日電）武漢肺炎疫情全球延燒，行政院副院長陳其邁今天在臉書粉絲團發布影片，向民眾溫情喊話，盼視抗疫為共同完成的任務，讓台灣度過這次難關，並感謝民眾的體諒與支持。

陳其邁下午在臉書粉絲團上傳一段影片對民眾喊話，他表示，愛在疫情時蔓延，信心從戰疫而生。政府了解民眾對疫情的擔心，因此政府會資訊公開透明，定時且詳細地報告防疫作為。不僅要直接破除流言，也要讓民眾清楚理解，並將抗疫視為共同完成的任務。

他說，只要一個拉一個，全民嚴肅對待防疫，一定可以很好地完成，讓台灣度過這次難關。請民眾放心，台灣有世界首屈一指的醫療研發技術水準，從快篩、疫苗、藥物，到健全的健保醫療體系，做為全民健康的後盾。

陳其邁指出，為減少病毒傳播風險，政府也對違反隔離措施、散播謠言、哄抬或囤積防疫物資者加重罰則；將邊境管制等級提到最高，暫時限制了外籍人士入境、轉機，從國外入境的本國人也需居家檢疫。這是非常時期，必須採取的非常手段，感謝民眾的體諒與支持。

陳其邁表示，對各行各業來說，不只面臨疫情威脅，也面臨著業績考驗。因此，在總統蔡英文的指示下，行政院長蘇貞昌要求各部會研擬紓困，做到「寬一點、快一點、方便一點」，讓經營者和員工，以及背後的每一個家庭，盡可能度過眼下這一關。

陳其邁也指出，台灣的食品及生活物資，一切供應無虞。感謝衛生紙、泡麵廠商，承諾將在民眾較擔心的這兩週，24小時全天候生產，經濟部也將全力協助廠商趕工時遇到的困難；罐頭廠商除了提高產能，存量也有3個月。

陳其邁向民眾呼籲，在採購泡麵、罐頭的同時，更別忘記採購優質的國產農產品，給農漁民加油打氣，也提升個人健康防疫的能量。防疫物資部分，再次感謝口罩國家隊、酒精國家隊、協助運送的郵局及物流，不計成本和時間，為了全台灣人的健康，主動且全力地付出。

他表示，防疫這段期間，政府仍會持續檢視及更新政策，並從人民的角度去檢討如何才能更便利。感謝民眾暫時放棄習慣的生活方式，接受限制，保護更多人的健康快樂。「防疫，就是把你的健康，放我心上。」大家都生活在同一個台灣，擁有全球推崇的防疫模式。這個榮耀屬於每位為防疫努力的無名英雄。

最後，陳其邁指出，為防疫保持的實體距離、遵守防疫所設下的種種規範，並不代表減少對彼此的關心與貼近，只要大家同心面對、堅定防疫，一定可以照顧好自己和親愛的家人，打贏這場抗疫的勝仗。（編輯：楊玫寧）1090328