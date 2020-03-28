因人事案遭移送 陳家欽露面提防疫優先

（中央社記者劉建邦台北28日電）行政院長蘇貞昌被問及警政署長陳家欽遭移送案時指示兩點，堅守岡位、用司法程序證明清白對錯。陳家欽今天說，他始終如一，會帶領全國警察投入防疫工作、穩定治安，始終沒變。

陳家欽深夜赴台北市警察局中山分局慰勞日前執行擴大臨檢勤務員警，陳家欽會後接受媒體聯訪，做以上表示。

陳家欽遭檢舉用人唯親，造成警界士氣不振，內政部政風處介入調查後，日前把全案依偽造文書罪移送台北地檢署偵辦，昨天消息曝光，引發熱議。

行政院長蘇貞昌今天上午接受媒體聯訪時說，昨天已約見陳家欽並指示兩點，一是堅守崗位，在疫情嚴峻下，帶領警察人員做好防疫及治安，二是坦然面對，用司法程序證明清白對錯。

陳家欽深夜到中山警分局慰勞基層員警，會後接受媒體聯訪時說，全國警察持續投入防疫工作，目前防疫重點就是防止居家隔離、居家檢疫者違反規定。

他說，目前規劃兩種系統，包含警局設置監視電子圍籬系統，只要有違反居家規定，系統就會顯示，員警會24小時監看，若發現違反規定者就立即處置。另外，警局也會安排臨檢勤務，警用行動電腦（M-Police）也設置查詢身分功能，後續會加強查處拍拍走民眾。

媒體詢問，關於蘇貞昌上午指示兩點的看法，陳家欽說，他始終如一，會帶領全國警察投入防疫工作及維護治安穩定，始終沒變，目前員警最需要就是鼓勵、打氣，他會持續全力以赴。（編輯：張佑之）1090328