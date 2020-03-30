返台民眾檢疫 柯文哲促中央統一標準

（中央社記者梁珮綺台北30日電）武漢肺炎疫情擴散，19日起不分國籍入境者都要居家檢疫14天，從上海搭乘類包機民眾昨天抵台後集中檢疫，台北市長柯文哲說，政府應統一標準，「數據看來，紐約比武漢還危險」。

他也表示，目前台北市居家檢疫的人數破萬，已快接近民政系統所能負荷的量能，「呼籲中央，每天放回國的人數還是要控制一下」，認為中央應與地方協調，否則地方的民政系統會癱瘓。

柯文哲上午出席「延壽I區首件真誠磋商代拆案記者會暨拆除典禮」，在典禮開始前接受媒體訪問，做上述表示。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴散，柯文哲認為，未來一週是關鍵期，只要符合「人多、密閉空間、不特定因素」三要件，就一定要戴口罩。

而19日起，不分國籍只要入境台灣者，一律居家檢疫14天，不過，滯留中國大陸湖北省的台灣民眾昨天從上海搭乘華航類包機返台後，被安排前往防疫所隔離14天，柯文哲認為標準不一。

柯文哲說，應實事求是，從歐美回台灣的人進行居家檢疫，但滯留中國大陸湖北者卻集中檢疫，標準應統一，因為「統計數字看來，現在紐約比武漢還危險」。

他也表示，中央與地方應協調每天讓多少人入境，否則台北市的居家檢疫者已破萬，接近民政系統所能負荷的量能，再這樣下去，量太多會導致系統垮掉。（編輯：方沛清）1090330