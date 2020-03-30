農業保險法審查 陳吉仲：一年達到覆蓋率10％

（中央社記者郭建伸台北30日電）立法院經濟、財政委員會今天聯席審查農業保險法，農委會主委陳吉仲今天備詢時原本強調，農業保險實施後，將先從專業農推廣，覆蓋率一年達到20％；但經民進黨立委郭國文提醒，修正為10％。

陳吉仲報告法案時指出，台灣天然災害發生頻率高，過去15年的農業損失平均每年新台幣123億元，政府現金救助平均每年31億元，農民仍須自行承擔75%以上災損。

陳吉仲說，按照統計，2000年之前，平均每年災損50億元，但2000到2010年，平均是100億元，2010年後則飆升到150億元；未來氣候變遷、極端氣候更劇烈，農業災損將更提高，如果沒有分攤農民風險工具，農民將面臨很大的損失，強調農業保險就是最好制度。

陳吉仲提到，農委會從2017年推動試辦農民保險，目前已有梨、釋迦、水稻、養殖水產及香蕉等20種品項、27張保單。他也說，如果這會期通過農業保險法，農委會認為，以現在試辦的覆蓋率不到10％，應該很快會到20%。

民進黨立委邱議瑩質詢時問，農委會去年在高雄大樹、內門、旗山推動試辦荔枝保險，但在原訂期限之前只有1個申請件，延長申請期限後才勉強達到20件。她坦言，要求農民自掏腰包幾萬元很不容易，但農委會認為農業保險覆蓋率可到20％，詢問該如何達成。

陳吉仲說，推動農業保險確實充滿挑戰，農委會規畫先從占比3成的專業農推動，因為專業農的所得都來自農業，如果有災損家庭都受影響。他表示，有信心3成的專業農有一半以上會願意加入。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時也問，試辦期間覆蓋率低的原因為何，即便通過法律，覆蓋率低也等於沒通過法案。

陳吉仲說，因為農業保險是有史以來要求農民自掏腰包的政策，但強調會先推廣出口花卉、生產良質米的農民，以一年達到20％為目標，「覆蓋率低我一定負責」。

不過民進黨立委郭國文質詢時指出，到底覆蓋率是一年達到20％還是10％，推測2成數據應是參考農民災害保險的結果。陳吉仲說，他要修正一下，覆蓋率改為10％。

擔任召委的邱議瑩則在主席台上對陳吉仲笑說，「你這樣亂回答，我剛問你20％，你還給我回答」。（編輯：郭無患）1090330