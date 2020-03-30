中國民間出現仇台風氣 陸委會：要努力降溫

（中央社記者賴言曦台北30日電）國民黨立委陳玉珍今天質詢指出，疫情讓大陸民間開始出現「仇台」風氣，兩岸關係發展令人擔憂。陸委會主委陳明通回應，「不是好事，要努力來降溫」。

立法院今天舉行第10屆第1會期內政委員會第10次全體委員會議，邀請大陸委員會主任委員陳明通針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，兩岸以包機等模式接回我國滯留武漢國人之協商過程」進行專題報告，並備質詢。

陳玉珍質詢時表示，疫情讓中華民國出現「仇中」氣氛，過去大陸民間對台灣尚且有好感，但近來也開始出現「仇台」氣氛，加上中共軍機近期頻頻繞台，為兩岸和平感到憂心。

陳明通說明，大陸民間出現「仇台」的風氣，「不是好事，要努力來降溫」。但認為「北京不願意面對中華民國存在，而且不放棄武力對台」，「這才是問題的本質」。

據陸委會今天提供的「大陸委員會業務報告（書面報告）」，當前嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，武漢肺炎）蔓延，對中共當局應處能力構成嚴峻挑戰，面對兩岸情勢變化及防疫關頭，兩岸雙方應合作溝通，惟中共仍藉疫情操作對台統戰，加大國際打壓。

報告也指出，呼籲中共認真看待總統蔡英文提出的「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵基礎，正視中華民國是主權國家的事實，務實促進兩岸良性互動。（編輯：曹宇帆）1090330