證件卡關民眾獲補發 將搭第二班類包機今晚返台

（中央社記者賴言曦、沈朋達台北－上海30日電）據了解，先前赴湖北註銷大陸戶籍，卻因證件問題而錯過首班「類包機」柯姓女子，已獲補發證件，今晚將搭乘第二班「類包機」返台。她下午在機場低調不願多談。

大陸委員會主任委員陳明通上午列席立法院第10屆第1會期內政委員會第10次全體委員會議，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，兩岸以包機等模式接回我國滯留武漢國人之協商過程」進行專題報告，並備質詢。

陳明通接受媒體採訪時指出，柯姓女子「今天可能就會順利回來」，強調民眾只是證件有問題，媒體用「人球」形容當事人非常不禮貌。

據了解，因大通證（大陸居民往來台灣通行證）過期而無法順利登機的柯姓女子，經海峽交流基金會居中協調與內政部移民署設法解決後，今天已獲補發大通證，並將搭乘晚間的「類包機」返台。

她下午現身上海浦東國際機場，低調未多作回應。

首班自上海起飛的湖北「類包機」昨晚起飛，共協助153名滯留民眾返台。陳明通今天接受質詢時說明，第二班「類包機」今晚將載送約200多人返台，目前仍滯留在湖北的台灣民眾估計還有400多人。

此外，據陸委會提供的「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，兩岸以包機等模式接回我國滯留武漢國人之協商過程」書面專題報告，在中國大陸確診的6名國人中，有4人已出院，2人仍在院治療，陸委會均透過海基會聯繫當事人或家屬，給予關懷協助。（編輯：繆宗翰）1090330