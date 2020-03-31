藍委要核四燃料棒先不運國外 蘇貞昌：可問侯友宜

（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨立委鄭正鈐今天說，政府是否承諾在核四商轉公投前不將核四燃料棒送到國外，行政院長蘇貞昌表示，這不是他喊停就能停，新北市長侯友宜一直對核安表示態度，可先問侯的態度。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，鄭正鈐在質詢時詢問，全國性公投第17案的核四商轉公投已經成案，明年會投票，但核四目前的狀況，恐讓明年的公投變成無意義的公投，因此他希望蘇貞昌是否承諾在明年公投前不將核四燃料棒送到國外，以及台電也能依法提出核四廠建廠執照的延期申請。

對此，蘇貞昌表示，核三廠在他的故鄉，當年他是屏東縣長，核四在新北市，他也當過台北縣長，這可以先問問新北市長侯友宜對核四執照、燃料棒的態度與看法。

鄭正鈐指出，是希望這個公投可以有意義，若公投通過，要如何展現公投的價值與影響，不是只是形式上的公投，因此希望蘇貞昌承諾，讓公投是具有實質性的，不是虛的。

蘇貞昌則說，政府努力往非核家園走，腳步從沒有雜亂，地方的情形，因為他擔任過2屆的台北縣長，所以非常清楚，核四廠是前總統馬英九執政時封存的，封存後對燃料棒的處理，有一定的處理，侯友宜也一直針對核安表示態度；而核四封存後已對燃料棒進行處理，不是他突然想就突然喊停。（編輯：趙蔚蘭）1090331