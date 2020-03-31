藍委盼有經濟陳時中 蘇貞昌：行政團隊我負責

（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨立委賴士葆今天憂心武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響經濟，盼政府能有一個「經濟陳時中」；行政院長蘇貞昌表示，經濟變化快速，情勢險峻，身為行政院長，行政團隊就是他負責。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，賴士葆在質詢時表示，行政院主計長朱澤民保證說國內生產毛額（GDP）成長率保2沒問題，但經濟部有不同說法，在對於停止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的影響上，各部會說法也不相同，台灣經濟在振興與紓困上，像是多頭馬車一般，不像防疫有個衛福部長陳時中統一指揮，因此在經濟問題上，是否要找個「經濟陳時中」、有誰可以當「經濟陳時中」。

列席備詢的蘇貞昌說，陳時中確實做得很好，也給予感謝與肯定，但陳時中要做好，背後需要一整個團隊支持；而經濟的問題方方面面，所以每一個閣員都很強，若沒有經濟部長沈榮津這麼拚，現在哪來的口罩可以發。

但賴士葆繼續問到，是否要一個總指揮，針對經濟做總調度，不然各部會之前不同調的事情，真的很多。蘇貞昌則說，經濟很重要，變化很快、情勢險峻，行政團隊就是他負責。

賴士葆追問，所以經濟的總提調，是否就是蘇貞昌，蘇貞昌回說，經濟部長比他懂經濟，但不論如何，他應該負責、應該承擔他都會做。賴士葆則說，所以目前不需要找一個人做整個經濟資源調度，部會有扞格，是否就蘇貞昌負責。蘇貞昌回答，對，就是他，整個行政團隊，就是他負責。（編輯：林興盟）1090331