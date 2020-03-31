農委會：4月中旬肥料每包擬降20元 實施3個月

（中央社記者陳俊華台北31日電）農委會主委陳吉仲今天說，肥料的原料與原油價格相關，目前肥料數量100%足夠，原料庫存到年底也沒問題；農委會打算從4月中旬起每包肥料降價20元，降低農民負擔，預計實施3個月。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀行政院長蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

民進黨立委蔡易餘質詢時指出，這次疫情因為有很多錯誤資訊，導致農民都在囤積肥料，最近因原油價格下跌，詢問未來肥料是否可能降價。

農業委員會主委陳吉仲答詢時說，肥料數量100%足夠，上週六他去台肥公司看所有庫存時，包括氯化鉀、尿素等原料提供到年底都沒問題；之前有人在鄉間流傳，指台肥的原料是從中國進口，但實際上占不到1%。

陳吉仲表示，很多農民被操弄後，就去囤積肥料，「其實都不用，100%供應足夠」，但為了解決這問題，昨天他與台肥董事長開會，打算在4月中旬後，「考慮肥料價格每包降價20元」，降低農民負擔，但只限在疫情影響期間，就像交通部補助計程車司機的方式一樣，實施3個月。

陳吉仲說，這麼做大家就不會囤積肥料，因為說不定未來肥料價格會更低；所有肥料的原料，都跟原油價格相關，原油價格大幅下跌時，進口原料就會比較便宜，今天下午5時會做最後確定。

陳吉仲表示，農業生產過程中，包括肥料、農藥、疫苗、種子等，都有進行盤點，供應到年底都沒問題，飼料部分，玉米、黃豆的庫存都一定會準備到年底，否則養豬、雞、鴨、牛的都會受影響。

蘇貞昌說，從去年底開始，委員一再說農民很辛苦，政府要如何照顧農民，很多農產品出口、受災補助，肥料在去年底就每包降價20元，農民都說只看過肥料漲價，沒看過降價；現在大家都受疫情影響，他要求肥料、飼料不能缺貨，生產不能斷，價格也要斟酌看能不能再降價。（編輯：郭萍英）1090331