中國不滿稱武漢肺炎 蘇貞昌：太沒自信才這樣

（中央社記者陳俊華台北31日電）行政院長蘇貞昌今天說，武漢肺炎當時就是從中國武漢開始，其實很多病都有地名，中國是因為對自己太沒自信，還進一步要大家感謝它，會引起反彈。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

民進黨立委蔡易餘質詢時指出，為了武漢肺炎防疫，行政團隊每天戰戰兢兢，但中國外交部發言人耿爽要求正名為「新冠肺炎」、WHO秘書長譚德塞更說中國防疫做了最好示範；他質疑這是中國的大外宣，包裝的是中國不願替武漢肺炎向全世界抱歉。

蘇貞昌答詢時說，武漢肺炎當時就是從中國武漢開始，「世界叫武漢肺炎時，它也跟人家花（台語，亂）」；其實有很多疾病，像是德國麻疹、日本腦炎、香港腳都有地名，「中國是因為對自己沒自信，才這樣弄」，現在還進一步要大家感謝它，有時候太過分會引起反彈。

蘇貞昌表示，台灣長期面對中國，一直很小心，防疫超前部署，早就知道要害怕，現在世界很多國家受影響，像是歐美每天死很多人，台灣也很緊張，經濟受影響太大，所以現在政府就防疫、紓困、振興三方並行。

蘇貞昌說，政府這次是有誠意的要紓困，「也不要像國民黨那樣，一口氣借（新台幣）839億，一人發3600元，有錢人像是王永慶也發3600元，窮苦人家也發3600元」，並指國民黨執政時發消費券是貪圖方便。

蔡易餘指出，美股在2週內有3次熔斷，可以想像未來世界經濟走下坡，擔心台灣經濟也走下坡。蘇貞昌說，經濟受衝擊很大，本來受衝擊是因為中國是世界工廠，結果供應鏈斷了，現在連消費市場都停了，美國是最大經濟體，疫情衝擊到現在，飛機也停飛、消費都停了，台灣也受到很大影響。

蘇貞昌說，經過這次疫情感覺到真的像是地球村，一個地方發生就影響全世界；經濟學說雞蛋不能放在同一個籃子裡，中國一封城、鎖國，藥品有90%都控制在那，就會受影響；整個經濟結構都在變化中，要小心防疫、紓困，並思考如何在困難中減災。（編輯：趙蔚蘭）1090331