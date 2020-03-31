蘇貞昌指陳玉珍沒資格當立委 國民黨團促道歉

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北31日電）對於國民黨立委陳玉珍昨天質詢指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌今天表示，「那她就沒資格當國會議員」。對此，國民黨團表示嚴厲譴責，要求蘇貞昌道歉。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，國民黨團什麼事都要民進黨道歉，他尊重陳玉珍的意識形態，但陳玉珍在國家定位上，與社會的認知落差很大。

陳玉珍昨天在立法院內政委員會質詢時，談到台灣「仇中」氣氛濃烈，並說中華民國是包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是嘛」；蘇貞昌今天上午在立法院會前受訪時表示，「那她就沒資格當國會議員」。

國民黨立法院黨團下午發布新聞稿表示，嚴厲譴責蘇貞昌，無視自己是中華民國行政院長的身分，反嗆陳玉珍沒資格當國會議員，國民黨團給最嚴厲的譴責，並要求蘇貞昌必須向陳玉珍及國人道歉。

國民黨團表示，蘇貞昌是中華民國的行政院長，而非「台灣國」行政院長。國民黨團再次強調，中華民國是一個主權獨立的國家，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖。民進黨完全執政4年，倘若要更改國號、國名，以國會多數席次優勢，只要透過合法的修憲程序，交由民意來決定，不要說一套、做一套，欺騙百姓。

國民黨團表示，在疫情嚴峻當前，請蘇貞昌關注防疫工作，專心解決疫情帶來對台灣經濟衝擊的影響，找出對策，帶領民眾度過防疫關口，勿須在此刻舞弄統獨意識，無助於台灣渡過難關。（編輯：蘇志宗）1090331