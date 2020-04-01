民眾黨：歐美疫情不見趨緩 中央需同樣嚴格把關

（中央社記者郭建伸台北1日電）台灣民眾黨今天在臉書上指出，台灣的武漢肺炎確診案例322例中，境外移入占276例，超過8成來自歐美國家。民眾黨指出，歐美疫情不見趨緩，中央需同樣嚴格把關。

民眾黨指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在31日的確診病例再度新增16例，其中14例為境外移入，可見全球疫情發展仍未趨緩；台灣確診總數322例中，境外移入佔了276例，之中超過8成更來自於歐美國家。

民眾黨也依據衛福部資料製作境外移入比例圖，276個確診案例中，從歐洲移入占59%，美洲移入占23%，其他國家及郵輪移入占14%，而中港澳移入僅占4%。

民眾黨表示，第一波防疫戰線中，不論是防堵中港澳地區疫情，或是接回鑽石公主號的台灣遊客，政府都採用高規格的方式，讓傷害降到最小，防疫實績可說是有目共睹；但隨著美國確診數成全球第一，歐洲各國政要相繼染病，政府對境外移入的管控，有必要統一且更為謹慎。

民眾黨指出，全球疫情仍不見曙光，這會是一場相當艱辛的長期戰，且全台居家檢疫及居家隔離人數已突破5萬人，且仍持續增加中，這都需要中央與地方通力合作，為全體國人的健康把關。（編輯：黃國倫）1090401