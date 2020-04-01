高虹安籲政府著力科技防疫 降低醫護感染風險

（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨立委高虹安今天表示，醫護人員是武漢肺炎疫情的第一道防線，呼籲政府著力科技防疫，降低醫護人員感染風險；由於防疫科技涉及不同部會，高虹安也建議，紓困預算也應考慮防疫科技產業。

高虹安今天偕民眾黨立委蔡壁如舉行記者會，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，呼籲政府要顧及醫護安全，並讓科技防疫超前部署。

蔡壁如表示，過去民眾到醫院後，前往診間過程，都會有志工服務，但為避免志工與病患接觸感染，目前許多醫院都盡量避免志工到醫院服務，此時剛好AI機器人或chatbot機器人就可銜接；機器人是協助銜接工作，不會取代醫護人員許多日常工作。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋指出，由於台灣在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的慘痛經驗，才讓這次防疫得以成功，讓醫院都能及早準備防疫物資。高靖秋說，希望未來能讓更多科技產品用於醫療，減少醫護人員勞力、降低接觸感染風險。

台灣智慧自動化與機器人協會理事陳招成表示，台灣的口罩國家隊成功築起第一道防線，外界都在思考，如何整合科技設備；服務型機器人可用於出入口偵測民眾體溫，或是公共區域清潔、消毒、送餐，而機器人第一階段都是站在輔助角度，讓醫護人員專注醫療工作

陳招成也呼籲，政府應擬定國家級的政策，投入政策、編列預算，帶動業者快速切入。

高虹安指出，服務型機器人以產業別分類，屬於經濟部轄下範疇，但如果跨足醫療類別，又會歸屬衛福部管轄，許多核心技術開發又涉及科技部業務；防疫期間需要跨領域結合，而行政院不只要防疫、紓困，也要振興，建議政府的紓困預算也應考慮防疫科技產業。

高虹安也提到，由於藥局藥師販售口罩與人群接觸，盼政府能推動口罩實名制販賣機，強調這也屬於防疫科技應用。（編輯：林興盟）1090401