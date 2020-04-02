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政院記者會首長排排坐 僅交長林佳龍戴口罩

最新更新：2020/04/02 12:50
行政院長蘇貞昌（左2）2日率部會首長召開記者會，會中僅交通部長林佳龍（後右2）戴口罩。林佳龍解釋，觀光局主管事後採檢為陰性，基於自主健康管理決定戴口罩。中央社記者鄭傑文攝　109年4月2日
行政院長蘇貞昌（左2）2日率部會首長召開記者會，會中僅交通部長林佳龍（後右2）戴口罩。林佳龍解釋，觀光局主管事後採檢為陰性，基於自主健康管理決定戴口罩。中央社記者鄭傑文攝　109年4月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）行政院長蘇貞昌今天親率14名部會首長召開記者會，但會中僅交通部長林佳龍戴口罩。林佳龍解釋，觀光局主管事後採檢為陰性，基於自主健康管理決定戴口罩；衛福部長陳時中則補充，現場為特定的場合可不戴口罩。

因應武漢肺炎疫情紓困，行政院今天上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模達1兆500億元。行政院長蘇貞昌親率相關部會首長在院會後召開記者會。

不過，現場包括蘇貞昌在內等14名部會首長，僅林佳龍配戴口罩，眼尖媒體提問關切林佳龍戴口罩的原因。

林佳龍回應，基本上是可以不用戴口罩，但因日前發生觀光局主管事件，雖主管事後採檢為陰性，他也沒有與該主管直接接觸，但基於自主健康管理，仍戴口罩。

媒體也追問，現場除了林佳龍之外都未配戴口罩，是否符合社交距離政策。

衛福部長陳時中回應，所謂的社交距離，指的是非特定人事的公共場合，而現場的部會首長都是特定人事，也都天天開會。但陳時中說，台下的攝影記者因距離相當接近，必須配戴口罩。

一名觀光局主管指示下屬接待國外返台兒子，長官兒子及下屬都確診武漢肺炎，下屬兒子也受感染。這名主管已被懲處，交通部長林佳龍1日表示，後續究責不會停止。（編輯：林淑媛）1090402

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