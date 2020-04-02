中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議

疫情讓雲端視訊會議軟體Zoom成為熱門工具，但其研發團隊的中國背景卻引起外界疑慮。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者賴言曦台北2日電）疫情讓雲端視訊會議軟體Zoom成為熱門工具，但其研發團隊的中國背景卻引起外界疑慮。學者指出，目前雖然沒有中國官方利用Zoom蒐集資料的具體證據，但建議還是要謹慎使用。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）延燒全球，各國紛紛採取在家上班、上學的模式防堵疫情。由美籍華裔企業家袁征創立的新創公司所研發的雲端視訊會議軟體Zoom，近期被廣為採納使用。

中央研究院資訊科學所研究員陳伶志今天接受中央社記者採訪時指出，儘管目前沒有直接證據說明陰謀，但基於信任問題，Zoom將研發中心設在中國，的確會引發疑慮。

據公開資料，袁征來自中國山東省，1987年畢業自山東科技大學，直到工作後才到美國。2006年在美國史丹佛大學獲得MBA學位；2011年創立Zoom，總部設立在美國矽谷。

但袁征過去在接受富比士（Forbes）採訪時曾透露，Zoom大部分的研發團隊來自中國。對於這項作法，該公司在募股書上宣稱，是為了中國較低廉的人力成本。

陳伶志指出，Zoom將研發中心設立在中國的作法，對較為謹慎的用戶來說，信任感確實會打折扣。據有蘇州地方政府背景的中國人力網站「圓才網」，Zoom在蘇州、杭州和合肥都設有研發中心，其中蘇州有約200名研發人員。

針對中國官方是否可能利用Zoom來搜集資料，專研資訊戰的國立臺北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋今天接受中央社記者採訪時表示，目前沒有證據可以證明，但他也強調，「沒有任何軟體是絕對安全的」。

而陳伶志建議，一般使用Zoom進行線上學習的用戶其實不用太過憂慮。但若是政府單位，或較不能承擔資料外洩風險的用戶，「最好還是思考一下，另尋管道比較好」。（編輯：邱國強）1090402