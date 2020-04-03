防疫優先520就職活動精簡 最慢下週定案

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統府副秘書長李俊俋表示，防疫優先，520就職相關活動一切精簡；總統宣誓就職在總統府大禮堂舉行後，總統演說與接見外賓祝賀團考量原地或移師台北賓館戶外，相關活動規劃最慢下週定案。

總統蔡英文2月宣布，暫停5月20日總統就職籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化；防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。

李俊俋告訴中央社記者，中央流行疫情指揮中心日前已宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，因此，總統就職相關活動會依照指揮中心專業意見辦理。

他說，在防疫優先的最高原則下，目前有兩個評估方案，一是正副總統宣誓、總統演說、接見外賓訪問團都在總統府大禮堂進行；另一方案是正副總統在總統府大禮堂宣誓就職後，總統至台北賓館戶外發表演說與接見外賓訪問團。相關方案還在討論，最慢下週定案。

以往總統就職都會在府前廣場搭建舞台，李俊俋說，因疫情嚴峻，相關就職活動一切精簡，今年不會搭建舞台。

李俊俋表示，蔡總統這次拿下817萬多票，許多外賓表達出席就職典禮意願，但考量疫情，且多數國家採取邊境管制措施，因此可能改派駐台使節出席；至於無法出席活動的外賓是否以拍攝錄影帶方式祝賀，目前雙方還在評估。（編輯：謝佳珍）1090403