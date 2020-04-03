藍盼數位行銷扭轉劣勢 黨內提醒問題出在內容

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨主席江啟臣近日海選數位行銷科技長，網路名人四叉貓應徵。不過，熟悉網路生態的黨內人士說，網路世界「內容為王」，江啟臣應該先定調國民黨路線，否則空有行銷人才，沒有好內容，也無法扭轉網路劣勢。

身為青壯世代的江啟臣，接任黨主席後積極改革，在主席辦公室下設數位行銷科技長職位，拉高層級，希望加強國民黨的網路戰力。

親近江啟臣的黨內人士表示，數位行銷科技長主要是為黨訂定整體網路作戰策略，必須了解網路風向，能夠為黨凝聚網路的意見領袖，另也要熟悉各種社群平台等網路工具，配置整體網路行銷資源。

至於數位行銷科技長與現有的國民黨文傳會和新媒體部分工模式，黨內人士表示，內容仍需要靠文傳會產出，新媒體部則主要是技術執行角色，未來數位行銷科技長、文傳會、新媒體部三方將分進合擊、密切合作。

江啟臣辦公室也透露，在江啟臣徵才的影片上架後，有收到比較多的履歷，包括網路名人四叉貓、小尾巴等，另也有遊戲業經歷人才應徵；會透過連假期間審查，之後再討論如何面談，找出最適合的人選。

不過，不具名立委提醒，網路世界內容為王，國民黨目前的「內容」不夠好，若沒有好的內容，只有好的行銷人才，恐怕也很難扭轉劣勢。

熟悉網路生態的黨內人士提到，國民黨最大問題是本身這個產品被網路世代唾棄，因此若不先調整產品本身，只靠行銷也難被民眾接受。

這名黨內人士認為，江啟臣到目前為止都沒有清楚定調國民黨未來到底要走怎樣的路線，撇除可能需要花長時間凝聚共識的兩岸論述，連許多民生議題，黨中央都沒有立場，一個沒有立場的黨，要如何被行銷，因此他建議，江啟臣在行銷黨之前，應先定調黨的路線。

而在江啟臣宣布海選數位行銷科技長的隔天，週刊爆料，文傳會曾接觸網軍和側翼粉專，但總是想要「吃免錢」，重傷國民黨改革形象。

經營社群的黨內人士直言，國民黨不是沒有經營社群的人才，很多助理經營臉書粉絲團、類網軍都有聲有色，但因為國民黨不尊重專業，不願意花錢，導致很多曾經有心想要幫助國民黨的人才，漸漸灰心喪志。

不願具名立委說，過去國民黨重視陸軍，但現在時代不同，應該將資源轉往培養空軍，國民黨不應再以沒有經費為理由，這完全是資源分配的問題。（編輯：林興盟）1090403