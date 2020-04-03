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內政部統計 女性出國人次近10年成長逾1倍

最新更新：2020/04/03 16:30

（中央社記者王承中台北3日電）內政部統計，近10年民眾每年出國人次節節上升，其中女性出國人次成長幅度超過1倍，從民國99年的416.81萬人次，提升到去年873.69萬人次，超過男性的836.44萬人次，顯示兩性在移動遷徙的自由與自主權已無差異。

根據內政部統計處最新統計顯示，近10年民眾出境的人次逐年上升，從99年的936.56萬人次，提升到101年突破千萬，達到1023.98萬人次，又於105年突破1500萬人次，到去年底達到1710.13萬人次。

內政部指出，民眾出國人次多寡與全球化、經濟及觀光業的發展息息相關。近10年民眾出國人次不論男女均呈現持續上升趨勢，其中女性出國人次成長幅度超過1倍，遠較同時期男性增幅60.9%為高。

根據統計顯示，99年男性出國人次為519.75萬人次，而女性為416.81萬人次，相差達100萬人次，但差距逐年縮短。在106年時，女性出國人次首度超越男性，來到787.89萬人次，而男性則是777.57萬人次，往後更逐步拉開距離。

內政部指出，去年女性出國來到873.69萬人次，而男性則為836.44萬人次，差距達到近40萬人次，顯示兩性在移動、遷徙的自由與自主權已無差異。（編輯：林興盟）1090403

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