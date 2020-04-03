更多編輯台推薦新聞：
撞名冠狀病毒 墨西哥可樂娜啤酒配合防疫將停產
國際

撞名冠狀病毒 墨西哥可樂娜啤酒配合防疫將停產

紐約醫療物資不足 醫護怒吼：士兵沒槍不上陣 為何我們得上工
國際

紐約醫療物資不足 醫護怒吼：士兵沒槍不上陣 為何我們得上工

最初50天關鍵防疫決定 台灣經驗登美國知名期刊
生活

最初50天關鍵防疫決定 台灣經驗登美國知名期刊

曾進和平醫院抗煞 17年後搖身指揮官築起防疫堡壘
政治

曾進和平醫院抗煞 17年後搖身指揮官築起防疫堡壘

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

游錫堃：武漢肺炎修法與追加預算 下週協商處理

最新更新：2020/04/03 22:27

（中央社記者溫貴香台北3日電）立法院長游錫堃今天表示，防疫沒有假期，下週起，只要行政院送來武漢肺炎特別條例修正案及追加預算等緊急法案，都需要立即協商處理，國會用最嚴謹的態度面對疫情。

新型冠狀病毒引發的肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，清明連續假期第一天，立法院立即展開環境大消毒，從議場、群賢樓大禮堂、立委辦公室（中興會館、鎮江會館、青島會館）、立委住宿會館及樓梯間都不放過，採用次氯酸水來做整體環境清潔消毒。

游錫堃今晚在臉書以「防疫沒有假期．立法院超嚴謹部署」為題表示，連假期間，立法院展開全面消毒，以確保國會運作。

游錫堃表示，立法院已在3月31日發布，自4月1日起，開會全面佩戴口罩；接連著下週起，只要行政院送來武漢肺炎特別條例修正案及追加預算等緊急法案，都需要立即協商處理。

游錫堃強調，國會用最嚴謹的態度面對疫情，讓所有與會的人員安心，讓全體國人放心。

因應武漢肺炎疫情，行政院1日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億元，後續將送立法院審查。（編輯：林孟汝）1090403

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報