游錫堃：武漢肺炎修法與追加預算 下週協商處理

（中央社記者溫貴香台北3日電）立法院長游錫堃今天表示，防疫沒有假期，下週起，只要行政院送來武漢肺炎特別條例修正案及追加預算等緊急法案，都需要立即協商處理，國會用最嚴謹的態度面對疫情。

新型冠狀病毒引發的肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，清明連續假期第一天，立法院立即展開環境大消毒，從議場、群賢樓大禮堂、立委辦公室（中興會館、鎮江會館、青島會館）、立委住宿會館及樓梯間都不放過，採用次氯酸水來做整體環境清潔消毒。

游錫堃今晚在臉書以「防疫沒有假期．立法院超嚴謹部署」為題表示，連假期間，立法院展開全面消毒，以確保國會運作。

游錫堃表示，立法院已在3月31日發布，自4月1日起，開會全面佩戴口罩；接連著下週起，只要行政院送來武漢肺炎特別條例修正案及追加預算等緊急法案，都需要立即協商處理。

游錫堃強調，國會用最嚴謹的態度面對疫情，讓所有與會的人員安心，讓全體國人放心。

因應武漢肺炎疫情，行政院1日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億元，後續將送立法院審查。（編輯：林孟汝）1090403