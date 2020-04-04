立院擬於總質詢結束後 朝野協商修憲委員會成立

（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨立法院黨團近日發文，請立法院長游錫堃召開朝野協商，成立修憲委員會；立法院秘書長林志嘉表示，目前優先處理防疫相關事項，關於朝野協商時間，大概會在總質詢結束後進行，沒有問題。

根據立法院的議程，施政總質詢預計在4月中旬左右結束。

由國民黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，主張將選舉權行使年齡由現行20歲降為18歲，被選舉權參考民法規定20歲為完全行為能力人，由23歲降為20歲。該提案已在3月27日立法院會中付委，交修憲委員會審查。

國民黨立法院黨團總召林為洲說，黨團已發文請游錫堃盡快召開朝野協商，成立修憲委員會；至於加入修憲委員會成員部分，以各黨團比例來看，國民黨在修憲委員會中，可望拿下12席，並應該至少有1到2席召委。

至於何時要進行朝野協商，林志嘉接受中央社記者訪問時表示，等總質詢完後會與各黨團找時間協商，這沒有問題，因為現在防疫相關工作要優先緊急處理，而且行政院也提出要增加特別預算等，這會優先處理，因此朝野協商的時間，大概會在總質詢後。

談到修憲相關程序，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱受訪指出，修憲提案到立法院長那邊，院長要召開朝野協商，邀集各政黨來研議成立修憲委員會；成立後，就處理已成案的修憲提案，而這些提案會按照修憲委員會的排案進行審查。

鍾佳濱並表示，根據立法院修憲委員會組織規程明定，修憲委員會的委員為立法委員總額1/3加1人，由各政黨依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成之；並置召集委員5人，由委員互選之。而根據本屆的狀況，民進黨應該可以拿到3席召委。

另外，根據中華民國憲法增修條文第12條條文規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第174條之規定。」

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案。另外，追加特別預算新台幣1500億元，將送立法院審查。（編輯：郭無患）1090404