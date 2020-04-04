107年環保自然葬首次逾萬件 樹葬增加最多

（中央社記者顧荃台北4日電）內政部統計處今天發布最新統計，107年環保自然葬共1萬941件，首次超過萬件，10年內增加約6.6倍；其中以公墓內樹葬增幅最為明顯，107年共9392件，比106年增加3096件。

內政部統計處表示，4月4日是清明節，近年民眾葬俗觀念轉變，各項殯葬設施管理，也朝環保及回歸自然的精神辦理；內政部也積極推廣環保自然葬（包括公墓內樹葬或公墓外骨灰拋灑及植存）、公墓墓基輪葬制度及鼓勵遺體火化後存放於骨灰（骸）存放設施等，以達到兼具慎終追遠精神與環境保護。

內政部統計處指出，環保自然葬是指以火化方式將遺骸燒成骨灰，不做永久的設施，不放進納骨塔，也不立碑，不造墳，以樹葬、花葬、海葬、灑葬等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，永續循環於世。

內政部統計處說，近10年環保自然葬件數占全年安葬及骨灰（骸）納入數比率呈上升趨勢，107年環保自然葬計有1萬941件，首次超過萬件，較98年的1442件增加6.59倍。其中非公墓內1549件（公園、綠地等1250件、海洋299件），較106年增加102件（增加7.05%）；公墓內樹葬9392件，較106年增加3096件，增幅近5成，顯示愈來愈多民眾認同環保自然葬。

根據內政部統計處統計，近年開放中的公墓呈減少趨勢，截至107年底公墓有3057處，其中仍開放中者，有1828處，占總公墓比為59.80%，較106年底減少0.90個百分點。

近10年公墓全年埋葬人數占死亡人數比率，也呈減少趨勢，107年公墓埋葬人數7610具（包括屍體與骨灰數），占全年死亡人數4.41%，較98年減少5.21個百分點。

遺體火化數則由98年的12萬9363具增加至107年16萬9667具（增加31.16%），占死亡人數比率由90.14%增至98.24%，10年內增8.10個百分點，顯示民眾葬俗觀念持續轉變中。

骨灰（骸）存放處數長期也呈現增加趨勢，截至107年底計有530處，較98年底增加115處（增加27.71%），較106年底增加20處（增加3.92%），其中仍屬開放中者，有510處，占96.23%，最大容納量為892萬3860位，累計容量使用率43.27%。

近10年骨灰（骸）納入數，則於105年達高峰，之後逐年遞減。107年納入數19萬683位，較98年增加2萬3335位（增加13.94%）；其中骨灰16萬1835位，較98年增3萬3201位（增加25.81%），另骨骸2萬8848位，則較98年減少9866位（減少25.48%）。

另外，內政部統計處統計，殯葬禮儀服務業家數呈增加趨勢，截至107年底計3963家，較106年底增104家（增加2.69%），更較103年底增1157家（增加41.23%）；107年殯葬服務業違反殯葬法規處分件數73件，較106年增加16件（增加28.07%）。

禮儀師方面，截至108年底，禮儀師人數計1050人，較107年底增加121人（增加13.02%），更較103年底增逾7倍，其中男性為613人（占58.38%），較女性437人（占41.62%）為多，不過女性占比連續4年增加。（編輯：張均懋）1090404