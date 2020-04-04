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不分區評鑑機制引反彈 藍委喊黨團自主

最新更新：2020/04/04 13:17

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨立委吳斯懷言行惹議，國民黨將推動立委考評制度，但也引發不少立委反彈，高喊要黨團自主。吳斯懷則表示，對考評樂觀其成，但必須公平、公正、公開，一起討論出制度，且包括區域立委，也應要有一樣的評鑑。

吳斯懷發言惹議，國民黨中央日前表示將訂定立委考評機制，希望不分區立委謹言慎行，儘管外界解讀此舉針對吳斯懷意味濃厚，但不少不分區立委也備感壓力，私底下也有許多抱怨。

吳斯懷向中央社記者表示，他心知肚明這樣的考評制度，對象就是針對他，他日前與國民黨主席江啟臣見面時曾說，建立考評制度他樂觀其成，但必須公平、公正、公開，同時也將不分區立委都找來一起討論出制度，且包括區域立委，也應要有一樣的評鑑，不要有針對性。

甚至有藍委私下透露，現在的氛圍，除了會形成不分區立委一派，區域立委一派外，黨團內部原先就分成青壯與資深兩派，若黨中央再這樣做下去，就只是將不分區立委往資深立委的那一邊推過去，青壯派將成為黨團內的少數。

面對國民黨中央欲建立考評制度，黨團內不滿的聲音漸漸浮現，有不分區立委甚至在黨團內的Line群組表示，第9屆的黨團重視「黨團自主」，第10屆也應比照，「其他都是多餘的」。

一位不願具名的國民黨立委私下表示，不要動不動就針對不分區立委，大家可以多溝通，這屆不分區立委正式上工也才2個月，難免會有些不熟悉，黨中央或黨團幹部，應該想著的是如何協助，但現在就只是在打自己家的小孩給外界看，只會讓大家心裡感到不滿而已。

另一位藍委也私下表示，有什麼問題，就當面去找當事者談，像是黨中央認為吳斯懷有問題，就當面去談，不要透過放話的方式處理。

吳斯懷也說，國民黨沒有分裂的本錢，團結都不一定能贏了，再去區分老中青、區分區域與不分區，那就不必玩了。（編輯：張均懋）1090404

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