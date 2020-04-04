更多編輯台推薦新聞：
旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業
文化

旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力
生活

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出
國際

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出

武漢肺炎全球最新情報 4/4
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/4

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

視察淡北道路工程 侯友宜盼中央補助

最新更新：2020/04/04 14:26
新北市長侯友宜（前右）4日視察淡北道路工程，聽取新北市政府工務局簡報。中央社記者葉臻攝　109年4月4日
新北市長侯友宜（前右）4日視察淡北道路工程，聽取新北市政府工務局簡報。中央社記者葉臻攝　109年4月4日

（中央社記者葉臻新北4日電）淡北道路開發案今年1月通過環評，現已進入基本設計及用地取得階段；新北市日前向中央提案爭取經費補助，新北市長侯友宜今視察淡北道路工程，盼爭取中央全力支持。

新北市政府新建工程處表示，淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，北起淡水區台2線淡金路（登輝大道）與坪頂路口，南接北投區關渡的大度路高架跨越立德路，被視為紓解台2線的「救命道路」。

淡北道路今年1月獲行政院環境保護署環評大會審查通過後，已在2月啟動設計作業，目前正進入基本設計及用地取得階段，預計年底可完成工程設計發包，並於2021年正式動工。

新工處表示，淡北道路整體工程建設經費約新台幣63.05億元，新北市日前已於中央地方建設協調會報中提案，並提出公共建設計畫專案，希望能向中央爭取經費補助。

侯友宜表示，為解決台2線交通壅塞問題，市府持續積極推動「淡水河北側沿河平面道路」作為台2線的次幹道，並配合淡海輕軌通車及淡江大橋開工，對淡水區交通將有莫大助益，新北市政府希望爭取中央全力支持，共同解決台二線塞車問題。（編輯：張銘坤）1090404

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報