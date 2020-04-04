視察淡北道路工程 侯友宜盼中央補助

（中央社記者葉臻新北4日電）淡北道路開發案今年1月通過環評，現已進入基本設計及用地取得階段；新北市日前向中央提案爭取經費補助，新北市長侯友宜今視察淡北道路工程，盼爭取中央全力支持。

新北市政府新建工程處表示，淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，北起淡水區台2線淡金路（登輝大道）與坪頂路口，南接北投區關渡的大度路高架跨越立德路，被視為紓解台2線的「救命道路」。

淡北道路今年1月獲行政院環境保護署環評大會審查通過後，已在2月啟動設計作業，目前正進入基本設計及用地取得階段，預計年底可完成工程設計發包，並於2021年正式動工。

新工處表示，淡北道路整體工程建設經費約新台幣63.05億元，新北市日前已於中央地方建設協調會報中提案，並提出公共建設計畫專案，希望能向中央爭取經費補助。

侯友宜表示，為解決台2線交通壅塞問題，市府持續積極推動「淡水河北側沿河平面道路」作為台2線的次幹道，並配合淡海輕軌通車及淡江大橋開工，對淡水區交通將有莫大助益，新北市政府希望爭取中央全力支持，共同解決台二線塞車問題。（編輯：張銘坤）1090404