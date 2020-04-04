總統祝福小朋友兒童節快樂 不忘宣導社交距離

（中央社記者溫貴香台北4日電）今天是兒童節，總統蔡英文透露，原本要與小朋友們參觀國家人權博物館「我是兒童，我有權利」特展。但為防疫，人權館現在閉館，等疫情過去後，她還是會推薦這個特展。總統藉機宣導，盡量避免群聚，維持社交距離。

總統下午在臉書發文表示，前陣子，收到一封很特別的信，有一群來自「大人思想研究社」的小朋友，邀請參觀國家人權博物館的「我是兒童，我有權利」特展，他們說，這個特展很棒，可以讓兒童的聲音被聽見。

總統謝謝小朋友們的邀請，並說，雖然為了防疫，人權館現在閉館，也不建議群聚活動，不過等疫情過去後，還是要把這個特展推薦給更多人。

總統表示，兒童節這天，為了孩子們的健康，建議盡量避免群聚，維持社交距離。也要推薦大家，不必出門就可以線上參觀的線上博物館，歡迎小朋友、大朋友一起來認識台灣美麗多元的文化。

總統府秘書長陳菊也在臉書發文表示，這群小朋友們不但願意當小英總統的導覽志工，也準備很多關於兒童人權的問題要請教總統。

陳菊表示，總統府非常重視小朋友們的邀請，也很樂意聆聽他們的看法和意見，本來預定今天兒童節陪同小英總統去參觀這個很棒、很有意義的特展，只是因為疫情的關係，人權館暫時關閉，也延後這個行程。

陳菊說，「尊重兒童、傾聽並尊重孩子的需要，讓孩子有發聲的勇氣和自由，是我們一直在努力的方向。」每一個人都曾是兒童，雖然生長在不同的背景，但心中都有著一個屬於自己的小小夢想，而身為大人、身為政府的責任，就是要盡力讓每一個孩子在成長的過程中，有更多更好的機會可以實現這個夢想。

陳菊表示，未來，會繼續努力為下一代打造更好的環境，讓我們的下一代能夠接手，打造一個更好的台灣，我相信，這是台灣人共同的夢想。（編輯：郭萍英）1090404