蔡總統：國人可買口罩將增加 行有餘力支援國際

（中央社台北4日電）口罩實名制將於9日從每7天可買3片，變成每14天買9片，網路上流傳一張圖表假訊息，質疑越買越少。總統蔡英文臉書今天推出「小英數學教室」，澄清可買數量增加，政府在行有餘力下，才提供國際社會支援，呼籲不要再轉傳謠言，以免受罰。

近日網路流傳一張圖表，質疑14天9片口罩是「越領越少」，但立即遭到大批網友批評圖表上的算法，讓「小學數學老師都哭了」。

蔡總統臉書也相應推出「小英數學教室」圖表，呈現正確算法，指台灣口罩產能增加前，成人口罩7天可買3片，14天等於6片；產能增加後14天9片，可買口罩數量增加，「這小學生都會算」。

蔡總統透過臉書貼文指出，台灣口罩生產的數量現在一天是1300萬片，還在持續提升，即將達到1500萬片，口罩可充分供應國內使用，大家可以安心。

對於將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，蔡總統說，她也請大家放心，政府是在台灣有堅強實力、也行有餘力的情況下，才提供國際社會支援。台灣是國際社會的一員，在面對全球疫情挑戰，台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員，不會缺席，願意貢獻專業、經驗與能力。

她並再度提醒，防疫期間，不要製造或轉傳跟疫情有關的謠言與不實訊息，以免受罰。（編輯：張良知）1090404