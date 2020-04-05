羅文嘉推薦書單 抗疫在家閱讀超越170年感動

（中央社記者葉素萍台北5日電）「自我隔離時，讀書是穿越時間，神遊所有天地的方式」，文青大叔、民進黨秘書長羅文嘉推薦多本書單，從梭羅的湖濱散記，到勒卡雷、卜洛克兩大名家系列諜報推理小說，好看到讓人手不釋卷，適合隔離與少外出的民眾。

武漢肺炎疫情持續蔓延，不少民眾減少外出行程，宅在家。

羅文嘉說，雖然現在影音發達，但文字有屬於文字的特殊溫度與感覺，這段時間何不試試屬於幾百年來傳統的文字魅力；他說，在不必跟人家交談、自我隔離的狀況下，透過書籍可穿越時間，神遊所有天地，這就是讀書的滋味。

羅文嘉提到，如果可以的話，他更推薦到郊外，到更自然、通風、涼爽的地方讀書，所謂的郊外，不是風景名勝，台灣很多鄉村，山裡很多地方人很少；在車後座放個可折疊的露營椅，或許帶一壺茶、一杯飲料，開車到近郊沒人的鄉間小道，找一棵樹下、一塊草坪，拿出露營椅就可以好好看書。

羅文嘉推薦的書籍包括，梭羅的「湖濱散記」、李奧帕德的「沙郡年紀」、娜歐蜜．克萊恩的「震撼主義」、陳翠蓮、吳乃德、胡慧玲「百年追求」、宮布利希的「寫給年輕人讀的簡明世界史」、手島純的「十六歲的哲學課」、房龍的「用地理說世界歷史」。

此外，羅文嘉說，黃怡的「綠色先行者」、王浩威「沉思的旅步」、吳明益的「家離水邊那麼近」、吳易蓁的「自由背包客」、蔡舜任的「修復光影記憶的旅者」、徐逸鴻的「圖說日治台北城」、韋政通的「異端的勇氣」、英國的勒卡雷與美國卜洛克兩大名家系列小說。

他舉例，梭羅的「湖濱散記」，即使是170年前的文字，依舊是現代人學習體認生命、感受呼吸與自然律動的最佳途徑，如同詩句般的優美文字，可以一讀再讀。

羅文嘉說，十六歲的哲學課提到，人不同於其他生物，是在於人會思考生命的意義。哲學不是玄學，而是認識生命的基本科學。這是一本很好的入門書，從問題的提出、思考切入，介紹人類歷史上重要的哲學家他們的思考與故事。

他說，勒卡雷與卜洛克兩大名家系列諜報、推理小說，他有全套收集，非常好看，「可以連續看不停」，適合隔離與少外出的人閱讀。（編輯：楊凱翔）1090405