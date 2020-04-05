爆肝12天做口罩實名制2.0 工程師：高壓也很高興

關貿公司用12天完成口罩實名制2.0預購平台，營運服務部兼資安整合服務部副技術長彭威陽（右）受訪表示，被選中執行這麼重要的任務，「就把我們會的全部搬出來，其實也還滿高興的」。圖左為關貿公司資訊服務部課長張秋月。中央社記者張新偉攝 109年4月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）關貿公司用12天完成口罩實名制2.0預購平台，開發系統的工程師過著每天只睡3小時的爆肝生活。不過他們說，雖然壓力大，但也很高興被賦予重要任務，「就把我們會的全部搬出來」。

口罩實名制2.0採網路預購、超商領貨方式買口罩，所使用的「eMask口罩預購系統」，是應用報稅軟體改版而成，由財政部轄下製作報稅系統的關貿網路股份有限公司負責製作。

關貿公司從接到任務開始，系統開發只有約5天時間，加上第一輪預購7天期間持續進行線下服務整合，關貿公司緊急調度的50人專案團隊，只花了12天就讓口罩實名制2.0從無到有，靠的是一群熱血工程師的付出。

「一開始看到任務時間表，除了驚訝還是驚訝」，關貿公司營運服務部兼資安整合服務部副技術長彭威陽告訴中央社記者，「照正常狀況，沒有3個月，很難做出來」。

彭威陽說，主責網購系統的政務委員唐鳳有問能不能做到，關貿公司回答就是盡力達到，因為這關乎國家大事，一定要達成，「我們沒有退路」；當然壓力很大，但同時也覺得非常榮幸，關貿公司被挑選到執行這麼重要的任務，「就把我們會的全部搬出來，其實也還滿高興的」。

彭威陽指出，他們設想屆時口罩預購將會是短期間內爆出大量的電子商務，因此以演唱會搶票等級來規劃系統，也比照報稅軟體，加入全自動監控功能，包含主機資源、網路流量、資安狀況等等，這些系統狀態與數字都會即時顯示在關貿公司戰情中心的大螢幕上。

彭威陽表示，因為要在這麼短時間內完成系統，團隊設法用最快方式上線，經過討論後3天就把雛形做出來，「大家真的是不眠不休」，幾乎每個人每天都休息不到3小時。3月11日是系統正式上線的前一天，整個團隊都在公司待命，反覆測試再測試。

他說，3月12日預購系統上線當天，所有團隊成員都聚集在戰情中心，緊盯所有數據，提供網路服務的電信公司也派人駐點，隨時提供支援。

家住基隆的彭威陽說，開發系統期間，他幾乎每天凌晨6時出門，7時到公司，一直工作到隔天深夜2、3點再回家，休息約3小時又出門，「不只我這樣，幾乎每個人都是這樣」。

他笑說，經過這樣的試煉，口罩實名制2.0後續要推出超商預購等新功能，就沒有什麼難的了。

關貿公司資訊服務部課長張秋月也全程經歷這段爆肝生活，她說，團隊當時幾乎是一天當兩天用，公司還租下附近的商務旅館給團隊休息，許多人晚上就去睡旅館幾小時，連家都沒回，隔天一早繼續投入工作。

張秋月表示，口罩預購系統其實以系統面來說不難，但是後台介接單位非常多，高達16個，包括四大超商、中華郵政、發簡訊的五大電信、提供轉帳與信用卡繳費的銀行與財經公司等，最困難與最花時間的，其實是與各單位進行資料整合與交換。

她說，這個專案與過去做過的報稅軟體等比起來，最特別的是需求變動很快速，因應政策不斷添加新功能，例如後續導入APP預購也可信用卡繳費，再接下來要做超商續購功能；面對民眾回饋的意見，也要快速調整系統，例如ATM轉帳的16碼銷帳編號很容易看錯，就把數字再放大，或是配合外國人使用者，開發英文版介面等。（編輯：楊凱翔）1090405

關貿公司資訊服務部課長張秋月全程經歷12天內完成口罩實名制2.0預購平台的爆肝生活，她說，團隊當時幾乎是一天當兩天用，公司還租下附近的商務旅館給團隊休息，許多人晚上就去睡旅館幾小時，連家都沒回，隔天一早繼續投入工作。中央社記者張新偉攝 109年4月5日

財政部旗下負責報稅軟體的關貿公司，50人團隊用短短12天推出eMask口罩預購系統，團隊每天跟時間賽跑，除了線上（Online）的網站系統，線下（Offline）服務整合也是一大挑戰。中央社記者張新偉攝 109年4月5日