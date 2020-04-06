關切原鄉遠距教學 伍麗華視訊教育部長

民進黨首名山地原住民立委伍麗華（圖）打頭陣，6日上午在屏東服務處以視訊向教育部長潘文忠關切政府對原鄉及偏鄉遠距教學的準備情形；是立法院防疫期間第一位採視訊質詢的立委。（伍麗華服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）立法院上週超前布署視訊質詢設備，民進黨首位山地原住民立委伍麗華打頭陣，今天上午在屏東服務處以視訊向教育部長潘文忠關切政府對原鄉及偏鄉遠距教學的準備情形。

伍麗華是立法院防疫期間第1名採視訊質詢的立委，她表示，2002年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情的爆發就是在清明連假後，立法院上週就超前布署視訊質詢設備。她一方面考慮在立法院接觸的人多，另方面也想試試視訊系統，了解萬一原鄉遠距教學視訊穩定性。

伍麗華今天進行教育及文化委員會質詢。她質詢潘文中表示，全國有6萬5000多名原住民國中小學生，萬一有學校停課，對網路不是全面普及的原住民地區學生而言，有執行技術的困難需突破，而且有些學生家中沒有電腦、平板等學習載具，要怎麼樣不停學值得政府關注。

潘文忠答詢指出，教育部已統籌請各縣市政府教育局處，調查學生遠距教學的設備與資源，未來有需要都會統一調度，請家長們放心。

質詢時間約8分鐘，質詢結束後伍麗華受訪表示，視訊對答畫面還是會卡卡，平常學生在課堂上聽課，都會聽不懂老師教什麼，如果透過視訊，教學效果可能打折扣，更何況原鄉及偏鄉的網路覆蓋率都不是很好，即便學校有給學生硬體，但可能使用及學習上還是會有落差。她認為，應該再思考是不是有更好的方法可以彌補，例如設施升級或學校老師研擬戶外教學等發揮一些創意。（編輯：孫承武）1090406