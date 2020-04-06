龔明鑫：紓困要維持就業 發現金效果不一定好

（中央社記者顧荃台北6日電）政委龔明鑫被行政院長蘇貞昌稱為「紓困陳時中」，今天主持首場紓困振興說明記者會。龔明鑫表示，紓困要維持就業，發現金效果不一定好；將提高中小企業振興貸款額度，協助度過難關。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟與產業，行政院2日宣布加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模達1兆500億元。行政院長蘇貞昌並指示「紓困的陳時中」、政務委員龔明鑫與財經部會，應每天對外界說明紓困方式。

龔明鑫下午率領經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮與金管會主委顧立雄，召開首場振興紓困記者會；龔明鑫表示，他與三位首長都是「紓困陳時中」，他們是一個團隊，往後每個上班日都會召開記者會說明紓困措施，今天說明融資貸款相關方案，規劃明天說明勞工與就業，第三天則是稅務相關議題。

國民黨立法院黨團今天召開記者會呼籲紓困應直接發放現金，解決民眾基本的需求。龔明鑫表示，蘇貞昌說過紓困四大方向是「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」，這才是全面性的協助經濟活力跟能量，紓困終究還是要讓就業狀況比較好，單純只發現金的話，對維持就業並不一定是比較好的方法；有些國家有發，但各國國情不同，予以尊重。

龔明鑫表示，資源有限，希望能幫助到真正需要幫助的人，過去在2008年金融海嘯時，也曾實施過發放消費券，但成果有限，因為會產生替代消費，甚至民眾把錢存下來，因此紓困方案要把錢用到需要的人身上，才能達到紓困振興效果。

在協助企業融資貸款方面，龔明鑫說，中小企業除了經濟部1000億元的信保方案，中央銀行也加碼2000億元，方案中也把中小企業貸款額度提高到1.5億元。

經濟部中小企業處處長何晉滄說明，中小企業振興資金貸款，原本融資額度新台幣2000萬元，將提高到1.5億元；非中小企業融資額度則將從8000萬元提高到5億元。在此額度內提供信用擔保，並將補貼利率0.845%，每家上限22萬元，期限最長1年。

龔明鑫說，蘇貞昌指示任何政策都要「寬一點、快一點、方便一點」，在融資貸款的協助上，「寬一點」就是貸款遞案銀行不能拒收；「快一點」是縮短核貸時間；「方便一點」則是提供1988專線一站式服務，並成立跨部會融資平台，財經部會與銀行公會每天開會，針對個案問題進行解決。

他說，財經部會將派出神秘客，試試看公股銀行有沒有達到上述三點，案件數多寡與縮短核貸天數都是考核重點。

他表示，1988專線從3月27日成立到4月5日止，共接聽3150通電話，都是企業關心融資議題；今天一早又接到約700通電話，大多是諮詢融資貸款跟勞工薪資補貼等。（編輯：林興盟）1090406