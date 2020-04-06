台女拒隔離首遭韓國遣返 外交部籲配合防疫

（中央社記者陳韻聿台北6日電）武漢肺炎蔓延全球，一名台籍女子因不配合入境防疫措施，昨天遭韓國政府強制遣返回台。外交部今天說，韓方依法辦理，而當事人在韓期間未曾聯繫駐韓國代表處，民眾應留意韓國防疫相關規定。

為防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，各國陸續要求入境的外籍旅客隔離檢疫。韓國法務部今天表示，一名30多歲的台灣女性以無法支付隔離費用為由，拒絕入住隔離設施，已於昨天遭強制遣返回台，是韓國政府首度以不配合入境防疫措施為由遣返外籍旅客。

外交部發言人歐江安今天傍晚表示，經外交部瞭解，韓方依相關規定進行遣返作業，當事人在韓期間則未曾聯繫駐韓國代表處。

歐江安指出，外交部已於3月17日將韓國全境的旅遊警示調升為「紅色」，建議國人避免前往。此外，韓國政府自4月1日起，針對所有入境旅客實施隔離檢疫，若旅客無固定居所，則採取定點隔離，相關費用須自行負擔。外交部要再度提醒民眾注意韓國相關規定。

歐江安說，民眾在韓若遭遇急難，可撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話：+82-10-9080-2761（韓國境內直撥：010-9080-2761）或駐釜山辦事處緊急聯絡電話：+82-10-4537-7961（韓國境內直撥：010-4537-7961）；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲協助。（編輯：林興盟）1090406