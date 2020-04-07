中國不滿法挺台參與WHO 外交部：政治凌駕健康

（中央社記者陳韻聿台北7日電）日前台灣與法國上百名議員、醫學界人士連署，投書法媒呼籲世衛與台灣合作，引發中國駐法使館不滿。外交部今天說，中共一向政治利益導向，以政治凌駕人權與健康，貽笑大方。

台灣旅法學子日前發起台灣加入世界衛生組織（WHO）連署宣言，並以「世界衛生組織應充分與台灣合作」為題，投書法國媒體「新觀察家」（L’Obs）專欄。行動共獲83名法國議員、51名台灣議員，以及多位台法醫學界人士支持。

不過，中國駐法國大使館發言人昨天在官網發文，向「新觀察家」編輯部表示抗議，並稱台法連署宣言「具有極大的誤導性」、「台灣既然不是主權國家，自然就沒有資格加入（世界衛生組織）」等。中國使館強調，「不允許台灣參加世衛大會，不會影響台灣的衛生安全」，且台灣在「祖國母親」呵護下，與世衛在技術層面的聯繫和合作是暢通的。

對此，外交部發言人歐江安上午在例行記者會回覆媒體提問時表示，中國駐法使館的發言展現中共企圖混淆國際視聽的一貫技倆；中共一向政治利益導向，以政治目的凌駕人權與健康，當前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，主要原因就是中方隱瞞疫情，而WHO未善盡及時警告等責任。

歐江安說，台灣的防疫工作相對成功，正凸顯台灣參與WHO的急迫性與必要性；台灣有許多經驗可與各國分享，而中方持續意識形態掛帥，貽笑大方，台灣方面不需進一步評論。（編輯：黃國倫）1090407