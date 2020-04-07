指揮中心發11景點警報 林佳龍：未與交通部會商

（中央社記者陳俊華台北7日電）清明連假期間疫情指揮中心針對11景點發布國家級警報。立委今天詢問，指揮中心發布前是否有與交通部會商；交通部長林佳龍說，沒有會商，另民眾往南掃墓祭祖或旅遊，整體人數比去年降低5成。

中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，包括阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄市興達港、旗山老街、雲林縣北港朝天宮、花蓮縣東大門夜市與屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等景點。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀行政院長蘇貞昌與內閣官員列席備詢。民進黨立委沈發惠質詢時指出，清明連假針對11個熱門景點發出細胞簡訊，交通部主管觀光業務，詢問疫情指揮中心發布前是否有先與交通部會商。

林佳龍答詢時表示，「沒有」，這些景點是基於指揮中心大數法則，針對掌握的資訊，因為往中南部去的人潮有增加，以交通部主管的13個國家風景區、25個觀光遊樂區，都有監控相關車流、停車場，「顯示其實並沒有大量增加，事實上是降低非常多」。

林佳龍說，以住房率來講，稍微增加的都是比較偏遠的墾丁、花東地區、阿里山、清境等，至於其他風景區住房率還是很低。

林佳龍表示，交通部4月1日就規範搭乘大眾運輸，包括雙鐵、客運要戴口罩、量體溫，就是預期有大量車流與人潮；民眾往南去掃墓、祭祖，或是去走走，「就整體人數是比去年降低，至少5成」，特定地區例如墾丁因為沒有人車分流，所以會感覺到人潮很多。（編輯：林興盟）1090407