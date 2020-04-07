現金紓困3萬元設排富 4類自營業弱勢勞工優先

（中央社記者顧荃、溫貴香台北7日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，勞動部長許銘春今天說，補助自營業者新台幣3萬元將設排富門檻，月薪2萬4000元以下者可申請，住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲與休閒服務業優先。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明勞工就業問題協助，政務委員龔明鑫、勞動部長許銘春、交通部次長黃玉霖、經濟部次長林全能等人出席。

許銘春表示，勞動部針對無雇主的自營業者提出300億元的薪資補貼方案，申請資格有三大原則，包括排富、不重複領取補貼、弱勢優先。規劃以107年沒達到課稅標準，有在職業工會投保，投保薪資2萬4000元以下者，每月補助1萬元，共補助3個月。

許銘春說明，用2萬4000元作為排富門檻，是因為根據勞保資料統計，這個薪資標準以下的自營業者人數133萬5061人，約占職業工會投保人數65%。

許銘春指出，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊最大的四大類自營業者，包括住宿跟餐飲從業人員有11萬9327人、批發零售業7萬396人、運輸倉儲業10萬6599人，以及藝術娛樂及休閒服務業3萬5433人；這些從業人員的薪資也比較低，將以這些弱勢勞工為優先協助對象，幫助他們穩住生活。不過導遊、遊覽車司機等交通部已規劃補助，不能再重複領取勞動部的薪資補貼。

龔明鑫補充，武漢肺炎疫情目前對住宿餐飲、批發零售等內需型產業影響最嚴重，如果是企業，可採用薪資補貼方案；如果是自營工作者，就可以申請自營業者補助。

許銘春說，為了協助受疫情衝擊的減班休息或失業勞工，勞動部也推出勞工紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元，還款期三年，第一年勞工免繳息，利息由勞動部補貼，第二年起利率為1.845%，一年利息最高1845元，將提供50萬個申貸名額。待立法院通過特別預算後，最慢2週內就會公布申請辦法。

另外，對於部分非典型勞工因為疫情導致上班時數減少，許銘春表示，勞動部推出「安心即時上工計畫」，由政府提供約6萬個工作機會，時薪158元，每月最多可工作80小時，也就是每月最多可領1萬2640元，工作時間約3個月到6個月，預計4月中旬上路。

許銘春也說，因應疫情可能造成失業潮，勞動部超前布署，制定「公共服務短期上工計畫」，未來若疫情持續讓失業率提高，將提供7萬個工作機會，給予基本工資2萬3800元，最多可領6個月。

至於今年將進入職場的新鮮人，可能因為疫情衝擊而減少工作機會，許銘春說，將編列60億元預算，協助6萬名新鮮人就業。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，目前初擬將補助僱用青年的企業每月1萬2000元，補助12個月，不過細節目前還在規劃中，補助人數跟金額還會再調整。（編輯：林興盟）1090407