助僑民防疫 僑委會取得5萬片口罩有償供應

（中央社記者陳韻聿台北7日電）武漢肺炎蔓延全球。僑委會今天說，經一再反映需求，中央流行疫情指揮中心已同意有償提供海外僑民5萬片醫療口罩，價格比照國內一片5元。此外，僑委會已委託3家台灣廠商製作10萬枚布口罩，供僑民購買。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，目前確診病例總計超過136萬個，死亡人數逼近7萬6000人。

為方便民眾協助在海外的親人，政府宣布自9日起，開放民眾寄送口罩至海外，但收件人必須是寄件人的配偶或二親等內親屬，每2個月最多可寄送或接收30片，且雙方都必須有中華民國國籍。

僑務委員會透過新聞稿指出，僑委會一再向疫情指揮中心反映僑民的醫療口罩需求和取得問題，包括部分僑民在國內無二等親。今天下午經開會討論，指揮官、衛福部長陳時中終於同意有償提供僑民5萬片醫療口罩，價格比照國內一片新台幣5元。

僑委會表示，這些口罩將供傳統僑社成員及在台無二等親屬的僑民使用。至於出口方式，將由僑委會與疫情指揮中心物資組（由經濟部負責）協商。

據僑委會統計，各地僑民的醫療口罩需求約為160萬片。

除了醫療口罩，僑委會說，各地僑民對布口罩也有很大需求，據僑委會統計，總需求量為10萬枚，目前規劃在下週五寄出6萬枚，月底前再寄送4萬枚。

此外，僑委會今天在會議上也提出，僑界期待能大量購入台製醫療口罩；對此，陳時中回應，將在兩週後，視台灣口罩產能提升狀況再決定。

僑委會告訴記者，僑委會是代替僑民在台灣購買口罩，有需要的僑民屆時須向駐在各國的僑委會人員購買。

僑委會另表示，已委託3家台灣廠商製作布口罩，僑民購入價目前暫定25元。

此外，據僑委會了解，美國僑界發起募款150萬美元，以向台灣廠商購買口罩，除供當地僑民使用，也可從事國民外交，援贈當地有需要的民眾。除了美國，泰國僑界也有類似想法，僑民並表示，台製口罩品質勝過當地商品。

僑委會援引衛生福利部食品藥物管理署資料指出，布口罩仍具阻擋飛沫的效果，健康民眾在通風環境或開放空間可選擇使用布口罩，保留醫療口罩給第一線醫療人員或有需要民眾。（編輯：林興盟）1090407