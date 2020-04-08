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首頁 / 政治

賴清德升格當阿公 總統第一時間祝賀

最新更新：2020/04/08 11:12

（中央社記者溫貴香台北8日電）副總統當選人賴清德升格當阿公。3月下旬在一場餐敘，當他被問到當了阿公的心情時，還深表驚訝，後才鬆口說「剛生」，證實當上了阿公。賴清德第一時間也與總統分享這項好消息，總統表達祝賀。

賴清德的大兒子賴廷跟相差兩歲的學妹陳筱依2018年12月30日結婚，在台南晶英酒店宴客，當時賴清德對小倆口婚事保密到家，直到前1天才被曝光，宴客也是極低調未公開，當天席開20桌，其中，男方僅有6桌，其餘都是女方宴請親友。

當天這場婚宴新郎、新娘跳潮舞進場，十分特別，當時擔任行政院長的賴清德，除了祝福他們永浴愛河、白頭偕老，還幽默說「特別是早生貴子，這是身為爸爸的要求，也是行政院長的責任」，逗得賓客們哄堂大笑。兩夫妻在台灣完成終身大事後，再回到美國繼續攻讀學業。

民進黨立委林俊憲上午受訪表示，賴清德行事相當低調，先前都僅知道他快要當阿公了，直到日前一場餐敘，席間有人問賴清德當阿公的心情，當時賴清德追問怎麼會知道？喜悅寫在臉上。但因武漢疫情，加上賴廷還在美國念書，賴清德僅能透過視訊與照片看長孫。

總統府發言人張惇涵受訪表示，賴準副總統日前有跟總統分享這個好消息，總統也向他表達恭喜。（編輯：紀淑芳）1090408

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