因疫情應能達成減碳目標 環保署：不因此而高興

（中央社記者張雄風台北8日電）環保署長張子敬今天表示，因為疫情影響，導致經濟活動減少，原定2020年較基準年2005年減碳2%的目標應該能達成，「但不因此而高興」。

立法院社福及衛環委員會今天處理環保署主管預算（公務預算）解凍書面報告案，並邀請環保署、經濟部、交通部就「我國因應氣候變遷作為及溫室氣體減量及管理法修法方向」進行專題報告。

民進黨立委蘇巧慧表示，因為疫情，現在GDP（國內生產總值）組成，政府部門支出大幅提高，民間都是負數，經濟部在減碳政策不是只有既定期程，要有相對應的辦法；今天報告的部會目標大多達成，但國家目標卻達不到，是否真實合理，強調「訂目標不是作文比賽」。

時代力量立委王婉諭表示，之前是新購與汰換電動車都有補貼，環保署今年縮減只有汰換能補助，但因疫情影響，搭大眾交通運輸的民眾減少，新購油車的比例高於電動車，相關的政策、作法要修正與時俱進。

國民黨立委吳斯懷表示，現在環保署對各部會排碳目標沒有整合、退件的權力，「它怎麼報就怎麼算」；應該在直接、間接排放等要有量化表格、評鑑標準；更建議環保署長應向行政院爭取應有的權責。

關於2005年訂為基準年，2020年較基準年減碳2%的目標，張子敬表示，原來盤點去年的成績，有機會拚達到目標，現在因為疫情導致經濟活動減少，大概可以達成，但「不會因為疫情讓排碳降下來而高興」；各部門的減量目標是各自訂定，接下來是 「溫室氣體減量及管理法」修法中會再研究。

張子敬說，電動車補助縮減，就環保的立場是希望加速老舊車汰換，對環境的幫助較大；長期方向還是鼓勵大眾運輸，這部分一直推得不順，是否會有新的作法還在研究。

張子敬強調，現在行政院有能源辦公室來協調各部會，也會檢討現有機制是否能統整大家的力量往前；並不是想要爭取什麼權力，但會希望能會建立各部會合作的機制。（編輯：陳政偉）1090408