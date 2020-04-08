近半數外籍漁工未納勞保 監院糾正勞動部

（中央社記者王承中台北8日電）監察委員王幼玲、王美玉今天表示，外籍漁工為勞保強制納保對象，但經調查發現，投保率僅有51.07%，9789名外籍漁工中僅5000人納保，勞動部未積極主動處理，顯有疏失，監察院對勞動部提出糾正案。

長期關注外籍漁工人身保障的王幼玲、王美玉今天在監察院召開記者會指出，經調查發現，外籍漁工為勞保強制納保對象，但目前在台外籍漁工人數1萬2498人，扣除尚未入境及失聯者共有9789人，卻只有5000人納保，勞動部未積極主動處理，影響外籍漁工權益，顯有疏失。監察院財政及經濟委員會今天通過兩人所提的調查報告，對勞動部提出糾正案。

監委表示，部分漁船提供的居住環境，即使經主管機關檢查合格或限期改善完成，卻仍被外界認為是不合宜的惡劣居住環境，要求勞動部及漁業署應正視適宜的居住品質保障為基本人權，除持續蒐集及瞭解國際上其他國家作法，並積極協調於陸上提供比船艙更好的居住環境。

監委指出，調查發現近7成外籍漁工受僱於未滿50噸的漁船或動力舢舨，因噸數較小，無法或未普遍配備盥洗室，大部分以船為家的外籍漁工只能在甲板上淋浴，或在漁港路邊或公廁克難沖澡，氣溫較低時甚至沒有熱水。

監委表示，漁業署在107年曾補助宜蘭蘇澳區漁會設置盥洗設施，以發放洗澡卡片為管控，但因設置地點距離漁船停靠港口遠、外籍漁工及漁船船主不知道有該服務，以及誤以為洗澡要付費等，使用率偏低，申請洗澡卡漁船數量尚不及所有漁船數的一成。

監委指出，保護外籍漁工保有人格尊嚴及隱私是基本人權，政府機關責無旁貸。漁業署與宜蘭縣政府應加強宣導友善外籍漁工措施或設施，並於設置地點及補助成效考核時參考漁工、船主的意見。

另外，監委表示，勞動部近3年對海洋漁撈業實施勞動檢查129場次，平均1年僅檢查43場，對於漁船勞動檢查密度偏低，其中逾八成查無違法情節的結果，難以反應外籍漁工目前工作環境和勞動條件現況，要求勞動部、漁業署檢討改進。（編輯：郭無患）1090408