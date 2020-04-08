更多編輯台推薦新聞：
同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復
生活

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復

今年最大滿月登場 苗栗以南賞月機會最高
生活

今年最大滿月登場 苗栗以南賞月機會最高

口罩2.0第4輪8日預購16日可領 取貨點新增全聯美廉社
生活

口罩2.0第4輪8日預購16日可領 取貨點新增全聯美廉社

武漢肺炎疫情失控 華爾街日報：世衛忌憚北京難卸責
國際

武漢肺炎疫情失控 華爾街日報：世衛忌憚北京難卸責

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

近半數外籍漁工未納勞保 監院糾正勞動部

最新更新：2020/04/08 14:51
外籍漁工為勞工保險強制納保對象，卻有近半數外籍漁工未納保，勞動部未積極尋求解決，監察院提出糾正。監委王幼玲（圖）8日下午在監察院召開記會提出調查報告。中央社記者郭日曉攝　109年4月8日
外籍漁工為勞工保險強制納保對象，卻有近半數外籍漁工未納保，勞動部未積極尋求解決，監察院提出糾正。監委王幼玲（圖）8日下午在監察院召開記會提出調查報告。中央社記者郭日曉攝　109年4月8日

（中央社記者王承中台北8日電）監察委員王幼玲、王美玉今天表示，外籍漁工為勞保強制納保對象，但經調查發現，投保率僅有51.07%，9789名外籍漁工中僅5000人納保，勞動部未積極主動處理，顯有疏失，監察院對勞動部提出糾正案。

長期關注外籍漁工人身保障的王幼玲、王美玉今天在監察院召開記者會指出，經調查發現，外籍漁工為勞保強制納保對象，但目前在台外籍漁工人數1萬2498人，扣除尚未入境及失聯者共有9789人，卻只有5000人納保，勞動部未積極主動處理，影響外籍漁工權益，顯有疏失。監察院財政及經濟委員會今天通過兩人所提的調查報告，對勞動部提出糾正案。

監委表示，部分漁船提供的居住環境，即使經主管機關檢查合格或限期改善完成，卻仍被外界認為是不合宜的惡劣居住環境，要求勞動部及漁業署應正視適宜的居住品質保障為基本人權，除持續蒐集及瞭解國際上其他國家作法，並積極協調於陸上提供比船艙更好的居住環境。

監委指出，調查發現近7成外籍漁工受僱於未滿50噸的漁船或動力舢舨，因噸數較小，無法或未普遍配備盥洗室，大部分以船為家的外籍漁工只能在甲板上淋浴，或在漁港路邊或公廁克難沖澡，氣溫較低時甚至沒有熱水。

監委表示，漁業署在107年曾補助宜蘭蘇澳區漁會設置盥洗設施，以發放洗澡卡片為管控，但因設置地點距離漁船停靠港口遠、外籍漁工及漁船船主不知道有該服務，以及誤以為洗澡要付費等，使用率偏低，申請洗澡卡漁船數量尚不及所有漁船數的一成。

監委指出，保護外籍漁工保有人格尊嚴及隱私是基本人權，政府機關責無旁貸。漁業署與宜蘭縣政府應加強宣導友善外籍漁工措施或設施，並於設置地點及補助成效考核時參考漁工、船主的意見。

另外，監委表示，勞動部近3年對海洋漁撈業實施勞動檢查129場次，平均1年僅檢查43場，對於漁船勞動檢查密度偏低，其中逾八成查無違法情節的結果，難以反應外籍漁工目前工作環境和勞動條件現況，要求勞動部、漁業署檢討改進。（編輯：郭無患）1090408

外籍漁工為勞工保險強制納保對象，卻有近半數外籍漁工未納保，勞動部未積極尋求解決，監察院提出糾正。監委王幼玲（右）、王美玉（左）8日下午在監察院召開記者會說明。中央社記者郭日曉攝　109年4月8日
外籍漁工為勞工保險強制納保對象，卻有近半數外籍漁工未納保，勞動部未積極尋求解決，監察院提出糾正。監委王幼玲（右）、王美玉（左）8日下午在監察院召開記者會說明。中央社記者郭日曉攝　109年4月8日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報