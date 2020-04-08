安倍晉三轉蔡總統推文 籲日台一起加油

總統蔡英文（左）7日在推特以日文發文表示，台日將攜手克服困難，日本首相安倍晉三8日轉推並以中文發文表示感謝。圖為2011年9月時任民主進步黨主席蔡英文在台北會晤安倍晉三。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北8日電）日本昨天就武漢肺炎疫情發布緊急事態，總統蔡英文隨後在推特以日文發文表示，台日將攜手克服困難。日本首相安倍晉三今天轉推並以中文發文表示感謝，「日本台灣一起加油」。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情，安倍晉三昨天基於「新型流感對策特別措施法」，針對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」，從昨天起實施一個月。

蔡總統隨後在日文推文中指出，無論是地震或颱風，台日雙方都藉由合作，攜手克服困難，「所以，一起贏得勝利之後再見面吧」。推文下方還附上Taiwan Can Help及Taiwan is Helping日文版圖文，表示台灣正提供3項國際支援，包括口罩、藥物和技術支援。

安倍晉三今天下午轉推蔡總統推文，並以中文對台灣民眾寫道：「對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

日本駐台代表泉裕泰稍早則在日本台灣交流協會臉書專頁分享蔡總統推文，並寫道：「感謝蔡英文總統跟防疫台灣隊全力防疫的時刻，也不忘對鄰居老朋友的關懷」。

泉裕泰指出，他深深感受到，「台灣模式」保護台灣的同時，也正在幫助國際防疫。他並在文末標記「台灣能幫忙」（#TaiwanCanHelp）、「台灣正在幫忙」（#TaiwanisHelping）等關鍵詞。

台灣近期對外展開防疫技術與物資援助，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙昨天在外交部例行記者會上指出，在確定台灣行有餘力的情況下，外交部啟動第二波國際人道援助時，會將日本納入考慮，但仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。（編輯：林興盟）1090408

安倍推文感謝蔡總統：我們一定可以打贏病毒

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本昨天就武漢肺炎疫情發布緊急事態，總統蔡英文隨後以日文推文表示，台日將攜手克服困難。日本首相安倍晉三今天在推特致謝並說，「我們一定可以打贏病毒的挑戰」，日本台灣一起加油。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天上午在例行記者會被日媒問到有關蔡總統推特以日文表示台日一同克服困難，以及如果日本有需求，台灣願捐贈口罩一事。

菅義偉答說，知道上述的事情，想對台灣的溫馨支援及表達支援的意願表達感謝之意。面對2019年冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）這全人類共同的威脅，相關國家與地區要加強合作。有關台灣願意捐贈或供應口罩給日本一事，希望透過日本台灣交流協會處理。（編輯：林憬屏）1090408