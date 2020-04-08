立院初審危老條例 延長時程獎勵第9年落日

（中央社記者陳俊華台北8日電）立法院內政委員會今天初審通過危老條例部分條文修正草案，將5月9日到期的時程容積獎勵措施延長，但採逐年遞減，施行後第9年落日；另外，也取消基地合併鄰地限制，並新增規模獎勵。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇、內政部次長花敬群等人列席，審查都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）部分條文修正草案。

行政院提案指出，危老條例自民國106年5月10日公布施行，第6條規定，施行後3年內申請的重建計劃，得再給予各該建築基地基準容積10%獎勵規定，將在今年5月屆期，考量民眾整合危險及老舊建築物重建意願耗時，為鼓勵大面積重建，因此提出修法。

初審通過條文中，刪除有關基地合併鄰地限制，讓危老帶動旁邊的基地擴大興建規模；對於鄰地整併還是維持1比1最高1000平方公尺的範圍，可獲得容積獎勵，超過1000平方公尺部分，符合房屋稅、地價稅得減半徵收優惠。

時程獎勵部分，現階段時程容積獎勵是10%，原本將在3年內落日，行政院提案版本中，第4年降為5%，而後每年遞減1%，直到0為止。但經朝野立委協商後，初審通過條文明定，施行後第4年降為8%、第5年6%、第6年4%、第7年2%、第8年1%。

另外，初審通過條文中，新增規模獎勵，替代逐年遞減的時程獎勵，危老建築物基地加計合併鄰地面積達200平方公尺者，給予基準容積2%獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5%獎勵；時程獎勵與規模容積獎勵，2者合計不得超過基準容積10%的額度上限。

花敬群會後受訪時表示，時程獎勵部分協商後的作法，比起政院版直接減半，社會接受度會比較好，內政部樂觀其成；各縣市都有比較小的基地，內政部也希望鼓勵大家擴大，能讓過去2成左右200平方公尺以下的基地，慢慢透過規模獎勵減少，都對整體都市環境有幫助。（編輯：蘇龍麒）1090408