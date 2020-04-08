國有非公用土地帶頭降租兩成抗疫 19萬戶受惠

（中央社記者顧荃、溫貴香台北8日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，政務委員龔明鑫今天表示，財政部國有非公用土地帶頭降租兩成，希望起示範作用，教育部的學產基金土地承租戶也適用，共約19萬戶可受惠。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明稅務協助措施，政務委員龔明鑫與財政部長蘇建榮等人出席。

蘇建榮表示，國有非公用土地租金減收兩成，回溯自今年1月起到今年12月，共實施一年，適用對象為財政部所主管的國有非公用土地承租戶18萬6890戶，其中包括基地租戶約9萬多戶，多數是住宅與小型工業使用，以及農地租戶約9萬多戶，多用於養殖、農作與畜牧等。另外教育部主管的學產基金土地承租戶2793戶，也降租兩成，合計將近19萬戶受惠。

蘇建榮說，國有非公用土地全年租金約新台幣32億元，降租將減少租金收入約6億多元，相信降租後，對受疫情影響的小型工商業與農漁業等承租戶，可減輕經營負擔。

龔明鑫表示，政府與民間企業座談時，不少業者提到希望政府調降租金，發揮帶頭作用，讓業者有基礎與民間房東談降租，希望大家一起努力共度難關。

至於其他部會主管的國有土地租金是否也會調降，龔明鑫表示，因為有些地區成本計算較複雜，例如工業區或科學園區，有些廠商沒有受到疫情衝擊，一律降租兩成不盡合理，所以相關措施還在研議當中。（編輯：林興盟）1090408