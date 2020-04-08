龔明鑫：中小企業紓困貸款3000億若不夠可加碼

（中央社記者顧荃、溫貴香台北8日電）武漢肺炎衝擊經濟，政務委員龔明鑫今天表示，協助中小企業紓困包括千億融資保證、央行加碼2000億低利貸款，已經超過新台幣3000億規模，如果不夠，「還可以再加碼」。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明稅務協助措施，政務委員龔明鑫與財政部蘇建榮等人出席。

媒體詢問，國民黨認為，對中小企業融資保證、利息補貼等預算需增加至少50%，也就是200億元以上的規模才夠用，並認為酷碰券效果有限，應發現金，對此有何看法。

龔明鑫回應，對中小企業紓困貸款部分，首波就已提出規模1000億的千億保，加上中央銀行加碼2000億低利貸款，總共已經是3000億，如果不夠，「還可以再加碼」，對於中小企業的認定範圍也放寬，以照顧更多人，中小企業絕對是紓困協助的重中之重。

在酷碰券方面，龔明鑫說，這是疫情和緩之後的促進消費措施，跟新加坡全面發放現金的用意不一樣；且紓困措施對自營業者、弱勢等特定對象，給予共約1035億的現金補助，這才是真正照顧需要照顧的人。

龔明鑫表示，防疫、紓困或振興當然都希望中央地方一起做，也非常歡迎地方政府加碼。

另外，台北市長柯文哲說，他不贊成紓困預算由中央個人的政治判斷要給誰，應透過制度公平分配，例如補貼地方政府房地稅。

對此龔明鑫回應，「我不曉得他（柯文哲）的意思是什麼」，他已經說得很清楚，紓困補助對象，明定是業績衰退5成的艱困產業、受疫情影響的自營業者等；貸款與利息補貼等金融協助，所有需要者都可以來申請；水電瓦斯只要是連續兩個月營收減少15%的企業也都可以適用。

龔明鑫說，「我不曉得這有什麼政治考量」，政府協助真正受創的企業和勞工，沒有藍綠之別。（編輯：鄭雪文）1090408